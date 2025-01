Giovedì 23 gennaio > TANNO. Presentazione del fumetto di Giovanni Lindo Ferretti con i disegni di Michele Petrucci

(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 TANNO

Presentazione del fumetto di Giovanni Lindo Ferretti

con i disegni di Michele Petrucci

Giovedì 23 gennaio 2025, ore 17

Accademia di Belle Arti di Bologna, Aula Magna

Giovedì 23 gennaio alle ore 17, presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, si terrà la presentazione di Tanno(saldaPress, 2024), l’esordio nel mondo del fumetto di Giovanni Lindo Ferretti, voce, corpo e pensiero di progetti musicali iconici come CCCP – Fedeli alla linea, CSI, PGR, e molto altro ancora.

Un’occasione unica per ascoltare dalla viva voce degli autori, Giovanni Lindo Ferretti e Michele Petrucci, il racconto di come è nato e si è sviluppato il progetto del graphic novel Tanno. A dialogare con loro Enrico Fornaroli (Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna) e Otto Gabos (autore di fumetti e docente presso la stessa Accademia).

A seguire gli autori saranno disponibili per una sessione di firmacopie.

Con Tanno, Giovanni Lindo Ferretti intreccia le tappe della sua vita pubblica – la musica, il pensiero, la poesia – con una dimensione più intima e spirituale, ispirata ai luoghi della sua infanzia e al suo profondo amore per i cavalli.

Tanno, diminutivo affettuoso di Tancredi, è il cavallo al centro di questo racconto, e attraverso la parabola del suo rapporto con l’animale Giovanni Lindo Ferretti ci guida alla scoperta del suo mondo interiore e del legame profondo con la propria terra e le proprie origini.

Ad accompagnarlo nel racconto, i disegni di Michele Petrucci – già autore della biografia dedicata a Reinhold Messner e presente nel catalogo saldaPress con la fiction storica incentrata sull’architetto romano Vitruvio – che ha proposto a Ferretti questa nuova sfida.

Giovanni Lindo Ferretti, nato a Cerreto Alpi nel 1953, è un cantautore, scrittore, attore ed ex attivista italiano, noto soprattutto per essere stato cantante e paroliere nella band CCCP – Fedeli alla linea e nelle successive formazioni CSI e PGR. Considerato uno dei padri del punk italiano, è oggi libero cantore. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni tra cui Reduce, Bella gente d’Appennino, Barbarico, Non invano, Óra. Difendi, conserva, prega.

Michele Petrucci vive e lavora a Fano. Ha pubblicato 10 libri a fumetti come autore unico, tra i quali la biografia Messner. La montagna, il vuoto, la fenice (tradotta anche in Germania) e il romanzo L’insaziabile, ambientato durante la rivoluzione francese (entrambi per Coconino Press). Ha vinto il premio Nuove Strade nel 2002 e il Premio Micheluzzi al Napoli Comicon nel 2009 per il fumetto Metauro.

Ha disegnato Il vangelo del coyote (Mondadori) e la trilogia FactorY (Fernandel) in collaborazione con lo scrittore Gianluca Morozzi. Dal 2013 scrive brevi racconti a fumetti per La Lettura, supplemento domenicale de Il Corriere della sera e per il settimanale Internazionale. Il suo ultimo libro è Il sogno di Vitruvio (2021, saldaPress) dedicato al grande architetto romano. Dal 2022 un suo autoritratto è conservato nelle Gallerie degli Uffizi di Firenze.

Accademia di Belle Arti di Bologna, Aula Magna

Ufficio stampa