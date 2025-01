(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 21 gennaio 2025 FORZA ITALIA IN VENETO RILANCIA LO IUS ITALIAE. BOZZA: “CITTADINANZA PER MERITI SCOLASTICI A RAGAZZI E RAGAZZE”

D’ACCORDO ANCHE LE NOSTRE IMPRESE. L’ATTUALE LEGGE È SUPERATA E SBAGLIATA, CONCEDE QUESTO DIRITTO SENZA CRITERI

Venezia 21 gennaio – Ius Scholae e Ius Italiae, il consigliere regionale Alberto Bozza ha detto oggi in aula a Palazzo Ferro Fini: “La società italiana e veneta è cambiata. Per questo serve rivedere la legge sulla cittadinanza in senso più garantista, serio e pragmatico. Per questo Forza Italia propone di dare la cittadinanza per meriti scolastici ai ragazzi e ragazze nati-e qui da immigrati regolari, quindi da genitori integrati che lavorano e pagano le tasse. Ragazzi e ragazze che vivono in Italia da almeno dieci anni e studiano e giocano con i nostri figli ogni giorno. Accogliere la nostra proposta significa non allargare le maglie, ma mettere finalmente ordine e istituire criteri più seri e profondi. La legge attualmente in vigore infatti a 18 anni ti dà la cittadinanza automaticamente, anche senza particolari meriti o risultati scolastici e culturali, capita così che la ottenga anche a chi non conosce la lingua e non si è integrato. Non confondiamo le acque, dunque, e non perdiamo tempo in sterili dibattiti ideologici: con la nostra proposta non si parla assolutamente di Ius Soli, quindi cittadinanza automatica e immediata per chi è nato qui da stranieri, e rispetto a quanto chiediamo non c’entra nulla l’immigrazione clandestina – che noi combattiamo con determinazione – e la delinquenza. Qui si tratta di riformare la cittadinanza concedendola a ragazzi e ragazzi che hanno studiato con profitto e conoscono la nostra lingua e la nostra Costituzione. Ce lo chiedono anche le imprese venete, basta leggersi le dichiarazioni di questi mesi di tutti i leader regionali delle associazioni di categoria”

