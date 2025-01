Architettura e ingegneria, a Montemurlo istituiti gli elenchi telematici per i fornitori dei lavori pubblici

(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

Tutti gli operatori economici interessati da ieri, 20 gennaio, e senza limiti di tempo entro cui aderire, possono iscriversi all’Albo dei Fornitori del Comune di Montemurlo

A seguito della nuova disciplina del Codice dei contratti pubblici, che prevede la digitalizzazione dell’intero ciclo degli appalti e dei contratti, il Comune di Montemurlo ha istituito i nuovi elenchi telematici degli operatori economici per la selezione di esecutori di lavori pubblici e prestatori di servizi di architettura e ingegneria.

Lo scorso novembre è stato approvato in Consiglio comunale il regolamento per l’istituzione e la gestione degli elenchi telematici, a seguito del quale sono stati approvati gli avvisi per l’istituzione e la tenuta dell’elenco degli operatori economici. Questo significa che tutti gli operatori economici interessati, da ieri, 20 gennaio, e senza limiti di tempo entro cui aderire, possono iscriversi all’Albo dei fornitori del Comune di Montemurlo, registrandosi preventivamente alla piattaforma “Portale Appalti” raggiungibile al seguente link: https://montemurlo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti

L’utilizzo dell’Albo fornitori assicura vantaggi sia per il Comune di Montemurlo che per gli operatori economici stessi. Il Comune avrà un elenco costantemente aggiornato di fornitori di beni e servizi, professionisti tecnici, ditte esecutrici di lavori pubblici sul quale applicare il criterio di rotazione e ottemperare, non solo alle disposizioni del Codice degli appalti, ma anche ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

