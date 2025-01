(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 20 gennaio 2025 Ostia ebraica. Itinerario tra i luoghi della memoria della comunità ebraica di Ostia antica

In occasione del Giorno della Memoria 2025, domenica 26 gennaio alle ore 10.30 si svolgerà nell’Area archeologica di Ostia antica una visita guidata che si snoderà tra i luoghi che testimoniano la presenza e l’importanza della comunità ebraica nell’antico porto di Roma.

La visita, che sarà tenuta dal Direttore del Parco Alessandro D’Alessio, dalla funzionaria archeologa Claudia Tempesta e dall’Arch. Adachiara Zevi, interesserà il Museo Ostiense, la cosiddetta Schola del Traiano e la Sinagoga.

L’iniziativa si svolge in partnership con l’Associazione “Arte in Memoria”, con la quale il Parco ha una lunga e consolidata collaborazione, e con la Fondazione Beni Culturali Ebraici, con cui è stato sviluppato un progetto per il restauro della Sinagoga.

Info: https://www.ostiaantica.beniculturali.it/it/eventi/ostia-ebraica-itinerario-tra-i-luoghi-della-memoria-della-comunita-ebraica-di-ostia-antica/

[cid:2a101533-5ea9-44cf-a50c-e090c5daf048]

Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico

Parco Archeologico di Ostia Antica