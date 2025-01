CS San Sebastiano e la Polizia Locale a Pordenone

(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

San Sebastiano e la Polizia Locale a Pordenone: un ringraziamento agli agenti dall’assessore Elena Ceolin

In occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, l’assessore Elena Ceolin fa una riflessione:

«Sono assessore alla sicurezza da due anni e da allora sto lavorando su tanti progetti che nel tempo hanno preso forma e concretezza, per il benessere dei nostri cittadini e della qualità di vita a Pordenone.

Mi riferisco a tutti gli aspetti seguiti direttamente dalla Polizia Locale: dall’educazione civica ai percorsi pedibus, dal presidio delle piazze al lavoro condotto dall’unità cinofila, per chiudere con un’opportunità in più, ovvero la “flotta droni” (equiparata ad una flotta di stato).

È vero, chiediamo molto alla Polizia Locale ma, allo stesso tempo, insieme al vicesindaco reggente Alberto Parigi, sosteniamo quotidianamente il settore Sicurezza.

Per questo oggi desidero rivolgere il mio più sincero ringraziamento a tutti gli agenti e alle loro famiglie per l’impegno quotidiano, la dedizione e lo spirito di sacrificio a servizio e a beneficio dell’intera comunità».

