Comunicato stampa: indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo

(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

Proroga per le domande di Indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) per l’anno 2025

Scadenza estesa al 30 aprile per l’invio telematico

Con il Messaggio n. 149 del 15 gennaio 2025 l’INPS fornisce ulteriori precisazioni sull’Indennità di Discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS), alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio al decreto legislativo 30 novembre 2023 n. 175.

Dal 15 gennaio è possibile presentare la domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024, esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto (www.inps.it). Il servizio rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2025.

L’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di maggio, dopo la chiusura del servizio di presentazione della domanda.

Oltre al termine ultimo di presentazione della domanda, la Legge di bilancio 2025 ha introdotto modifiche migliorative ai requisiti per l’indennità, innalzando il tetto reddituale imponibile fino a 30mila euro e riducendo a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Per determinare la durata dell’indennità di discontinuità sarà possibile, inoltre, conteggiare periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione.

Per compilare la domanda è possibile accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito http://www.inps.it, seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.