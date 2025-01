COMUNICAO STAMPA ASAT – SPARKASSE

(AGENPARL) - Roma, 20 Gennaio 2025

Sparkasse rafforza la collaborazione con ASAT: obiettivo supportare le imprese turistiche trentine nel loro percorso di transizione verso la sostenibilità

L’Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche della Provincia di Trento (ASAT – FEDERALBERGHI TRENTINO) e Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano hanno firmato un importante accordo di collaborazione. La banca supporta i soci ASAT nel loro percorso di transizione verso la sostenibilità.

Sparkasse e ASAT concordano la loro volontà di fare sinergia nell’accompagnare gli operatori del settore turistico in Trentino nel percorso di graduale sviluppo di impatti positivi in ambito di sostenibilità che possano essere riconosciuti dai diversi stakeholder quali i clienti, gli intermediari finanziari, i propri fornitori, le Amministrazioni locali, etc.

“Come banca territoriale, siamo sempre a fianco delle aziende locali. Il settore alberghiero e quello delle imprese turistiche sono molto importanti per l’economia della nostra regione. L’impegno e l’attenzione di Sparkasse verso le tematiche di sostenibilità è centrale e costituisce uno dei pilastri del proprio piano industriale,” dichiara l’Amministratore Delegato nonché Direttore Generale Nicola Calabrò e aggiunge: “La nostra banca è consapevole del proprio ruolo di indirizzare i capitali finanziari per supportare la transizione ESG delle imprese, facendo attenzione a filiere mirate, quali quella del turismo. In particolare, per supportare le aziende nella transizione sostenibile, rilevante è il ruolo della consulenza specialistica, fondamentale per fornire prodotti e servizi bancari quanto più vicini alle ambizioni di sostenibilità delle imprese.”

“Sono lieto di annunciare la firma di questo importante accordo con Sparkasse”, sottolinea il Presidente ASAT Giovanni Battaiola, “un passo concreto verso un futuro più sostenibile per il settore turistico del Trentino. Per le nostre aziende la sostenibilità non è solo un obbligo morale, ma un’opportunità per innovare e distinguersi in un mercato sempre più attento agli impatti ambientali, sociali ed economici delle attività turistiche. L’ASAT, nell’ambito del suo piano strategico quadriennale ha avviato l’anno scorso il progetto ASAT2030: un futuro sostenibile per il turismo trentino. Con questa collaborazione, vogliamo ribadire il nostro impegno a supportare le strutture ricettive nel loro percorso verso la,sostenibilità, fornendo strumenti concreti e valorizzando le certificazioni ambientali come elementi distintivi e competitivi. Ringrazio Sparkasse per la visione condivisa e per il supporto che offrirà ai nostri

associati attraverso consulenze e soluzioni finanziarie dedicate. Questo accordo rappresenta una sinergia preziosa per promuovere la crescita del nostro territorio in linea con i principi della Strategia provinciale di Sviluppo Sostenibile. È un momento importante per guardare al futuro con responsabilità e ottimismo.”

Didascalia:Giovanni Battaiola (a sinistra) e Nicola Calabrò firmano l’accordo. In piedi (da sinistra) Daniela Vitali (Responsabile Esg & Sustainability di Sparkasse), Elisabetta Turri (Responsabile Imprese Trentino di Sparkasse), Davide Cardella (Direttore Generale ASAT) e Pasquale Fusco (Responsabile Imprese di Sparkasse).

