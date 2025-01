(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 SICUREZZA, MONTARULI-COMBA: SOSTEGNO FDI A FFOO ANCHE NEL COMUNE PIÙ’ ALTO

D’ITALIA

“La raccolta firme di Fratelli d’Italia a sostegno delle forze dell’ordine

arriva anche nel comune più alto d’Italia”. A dichiararlo sono i

parlamentari Augusta Montaruli, vice capogruppo alla camera e il

coordinatore regionale piemontese Fabrizio Comba. “A Sestriere oggi, con i

nostri militanti, abbiamo voluto rimarcare la presenza di FDI anche sotto

la neve e in ogni angolo della penisola, nessuna zona esclusa. La nostra

sicurezza sia garantita da uomini e donne che con dedizione svolgono il

proprio lavoro a servizio dello Stato e non meritano la campagna di

delegittimazione che una certa sinistra sta portando avanti. Tutti i giorni

gli agenti sono impegnati, anche ieri a Torino e in altre città per

garantire i diritti di tutti. Questi attacchi che costantemente subiscono

sono inaccettabili ed è quindi doveroso promuovere iniziative a loro

supporto, come Fratelli d’Italia in Piemonte e in tutta Italia sta

facendo” concludono i deputati.

