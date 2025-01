Cina: Aumento delle imprese straniere nel 2024

(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

Il Ministero del Commercio cinese ha annunciato che, nel 2024, sono state create 59.080 nuove imprese con capitale straniero in Cina, segnando un aumento del 9,9% rispetto all’anno precedente . Questo dato evidenzia un interesse crescente degli investitori stranieri nonostante le difficoltà economiche globali e un calo degli investimenti diretti esteri (IDE) complessivi.

Il totale degli investimenti diretti esteri effettivi in ​​Cina ha raggiunto 826,25 miliardi di yuan (circa 114,76 miliardi di dollari ), registrando un calo del 27,1% rispetto al 2023 . Nonostante questa concessione, alcuni settori chiave hanno continuato a crescere, mostrando un’evoluzione della struttura economica del Paese.

Gli IDE sono distribuiti principalmente tra:

Manifatturiero : con 221,21 miliardi di yuan, ha rappresentato un’importante quota degli investimenti totali.

: con 221,21 miliardi di yuan, ha rappresentato un’importante quota degli investimenti totali. Servizi : che hanno attratto 584,56 miliardi di yuan, confermando la predominanza del settore terziario nell’economia cinese.

In particolare, il manifatturiero ad alta tecnologia ha registrato investimenti per 96,29 miliardi di yuan , rappresentando l’ 11,7% degli afflussi totali di IDE.

Alcuni segmenti specifici hanno mostrato tassi di crescita impressionanti:

Produzione di apparecchiature mediche : +98,7%.

: +98,7%. Servizi tecnici professionali : +40,8%.

: +40,8%. Produzione di computer e apparecchiature per ufficio : +21,9%.

Questi risultati evidenziano il ruolo cruciale dell’innovazione tecnologica e dei servizi professionali nella strategia economica cinese.

Tra le nazioni che hanno incrementato i loro investimenti in Cina nel 2024, spiccano:

Spagna : +130,8%.

: +130,8%. Singapore : +10,8%.

: +10,8%. Germania : +2,2%.

Questi dati dimostrano che, nonostante le tensioni geopolitiche e le sfide economiche, la Cina continua ad attrarre capitali esteri da diversi mercati globali.

L’aumento delle imprese straniere registrate nel 2024 e la diversificazione dei settori in crescita riflettono una rinnovata fiducia degli investitori globali nel mercato cinese. Tuttavia, il calo complessivo degli IDE suggerisce che il Paese deve affrontare sfide economiche significative per mantenere la sua posizione come una delle principali destinazioni per gli investimenti internazionali.