sab 18 gennaio 2025 Marco Fontana

Responsabile Comunicazione

Coordinamento Regionale Forza Italia Piemonte

*ROSSO E FONTANA (FI): TORINO NECESSITA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO PER

LA SICUREZZA E ALCUNE AREE DI TORINO MERITEREBBERO DI RIENTRARE NEL DL 208*

«Le barbare minacce subite dal ministro Anna Maria Bernini e dai rettori

Courgnati e Genua con le loro raffigurazioni bruciate su un carro armato

davanti alla sede di Leonardo e l’attacco alla ricerca e ai ricercatori che

in quel luogo operano debbono far riflettere la politica locale sulle

proprie responsabilità. I soggetti che compiono ormai ogni giorno questi

atti sono i medesimi che indirettamente il Comune legittima legalizzando

Askatasuna e attaccando lo scudo penale alle forze dell’ordine. Torniamo a

lanciare un appello si nomini un commissario straordinario per la

sicurezza. Aggiungiamo peró che questo non basta è necessario che il

sindaco ammetta che il modello economico e di integrazione messo in atto

dal Pd e dalle sinistre da ormai trent’anni è fallito e che è necessario

domandare di far rientrare alcuni alcuni quartieri di Torino al DL 208 per

ottenere risorse straordinarie per la loro riqualificazione sociale». A

lanciare l’appello il senatore Rosso e Marco Fontana rispettivamemebte

segretarii Provinciale e Cittadino di Forza Italia a Torino.