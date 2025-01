Miasmi Grosseto, Monni: “Il sindaco la butta in caciara”

(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 In relazione ai miasmi avvertiti a Grosseto, l’assessora regionale

all’ambiente Monia Monni, replica al sindaco Antonfrancesco Vivarelli

Colonna.

“Non nascondo – esordisce Monni – che avevo letto con una certa simpatia

la lettera del Sindaco che chiedeva alla Regione lumi su procedimenti di

competenza del suo Comune, ma la replica alla mia lettera di chiarimenti

rappresenta veramente il culmine della scarsa serietà istituzionale”.

E aggiunge: “Se avesse parlato con i tecnici del Servizio Forestale e

politiche agricole del suo Comune si sarebbe risparmiato questa inutile

caciara e magari ci avrebbe ringraziato per il supporto dato”.

Per poi concludere: “Ai cittadini spetta chiarezza: i procedimenti di

riconversione da produzione di energia elettrica a produzione di biometano

sono di competenza del Comune, non lo decidono l’assessore regionale o il

sindaco, ma la legge. Senza dimenticare, come qualcuno ha fatto, che il

sindaco dinnanzi a talune condizioni può assumere proprie ordinanze

contingibili e urgenti. Nell’ambito dei procedimenti comunali ricordati,

grazie al supporto offerto dagli uffici regionali al Comune, ancorché non

obbligatorio si è scelto, proprio per dare fattivamente risposta alla

cittadinanza, di avviare anche un percorso autorizzativo regionale sulle

emissioni odorigene. Auguro alle grossetane e ai grossetani di poter presto

fare affidamento su un’amministrazione che invece di perdere il suo tempo

dietro a nostalgie missine sull’intitolazione delle vie, si occupi con

responsabilità delle cose serie che gli competono”.