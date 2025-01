(ARC) Salute: Riccardi, riorganizzare urgenze sanitarie necessit per Fvg

(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

sab 18 gennaio 2025

migliorare l’efficienza del sistema

Udine, 18 gen – “L’importanza di un rapporto rinnovato con la

medicina generale, l’implementazione di case di comunit? per dare

risposte anche alla bassa urgenza e il potenziamento delle cure

primarie all’interno delle strutture residenziali per non

autosufficienti sono solo alcuni dei temi su cui stiamo

concentrando l’attenzione per offrire risposte sempre pi?

appropriate alle richieste di salute dei pazienti”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi,

partecipando oggi a Udine al corso organizzato dal sindacato

delle professioni infermieristiche Nursind dal titolo “Emergenza

urgenza in Friuli Venezia Giulia: tra passato e futuro ci siamo

noi”.

Affrontando il tema cruciale della gestione delle urgenze

sanitarie, l’esponente dell’esecutivo Fedriga ha evidenziato la

necessit? di una riorganizzazione efficace del sistema sanitario

regionale per rispondere in maniera pi? adeguata alle esigenze

della popolazione. “Oggi ? fondamentale separare le situazioni

che richiedono un intervento d’urgenza da quelle che si

presentano in maniera inappropriata nei nostri Pronto soccorso,”

ha dichiarato Riccardi. “L’attuale modello organizzativo deve

necessariamente tenere conto del mutamento dei bisogni. Esiste

una componente sociale importante e una componente di casi lievi

che necessitano di percorsi diversi rispetto alle emergenze

gravi.”

Riccardi ha poi ricordato che oltre la met? dei casi trattati nei

Pronto soccorso potrebbero essere gestiti attraverso percorsi

alternativi. “Se ci? avviene – ha detto l’assessore regionale –

non ? colpa delle persone che si trovano in difficolt? e cercano

aiuto dove possono. Tuttavia, ? necessario offrire loro valide

alternative che conducano a soluzioni pi? appropriate,” ha

aggiunto. Tra queste, Riccardi ha sottolineato l’importanza di un

rapporto rinnovato con la medicina generale, l’implementazione di

Case di comunit? per risposte a bassa urgenza e il potenziamento

delle cure primarie all’interno delle strutture residenziali per

non autosufficienti. “Le strutture residenziali per anziani non

autosufficienti, con una capacit? di posti letto pari a due volte

e mezzo quella degli ospedali, devono essere parte integrante

della risposta sanitaria territoriale,” ha concluso Riccardi.

L’obiettivo ? garantire una gestione pi? efficiente delle risorse

sanitarie, assicurando al contempo un accesso appropriato alle

cure per tutti i cittadini, soprattutto in una societ? che vede

un progressivo invecchiamento della popolazione.

181734 GEN 25