(ARC) Prot. civile: Riccardi, 750mila euro per urgenti ripristini viabilit

La cifra verr? utilizzata per Tercimonte di Savogna (450 mila) e

Chievolis di Tramonti (300 mila)

Pordenone, 18 gen – “La Protezione civile regionale ha

stanziato complessivamente 750 mila euro per intervenire

rapidamente sulla sistemazione di due cadute di massi nei comuni

di Savogna e Tramonti di Sotto, che hanno compromesso la

viabilit? locale, ristabilendo il transito dei veicoli”.

Lo ha annunciato l’assessore regionale competente, Riccardo

Riccardi, illustrando i due provvedimenti con i quali sono state

stanziate le risorse per far fronte ai due episodi verificatisi

pochi giorni fa nelle due localit? del Friuli Venezia Giulia.

Nello specifico, per quanto riguarda il Comune di Savogna e, in

particolare, la strada comunale per la frazione di Tercimonte, la

Protezione civile ha stanziato 450 mila euro. Tale cifra servir?

a mitigare il rischio di caduta massi, realizzando un

consolidamento delle rocce instabili con un’opera provvisoria a

protezione del tratto di viabilit?, consentendo cos? la

riapertura al transito della strada comunale di collegamento tra

Savogna e la frazione di Tercimonte.

Il 16 gennaio, nelle prime ore del mattino, uno dei massi

presenti sul versante della viabilit? comunale che collega il

capoluogo alla frazione di Tercimonte – spiega l’assessore

Riccardi – si ? staccato. Durante la caduta, il masso ha

impattato sulla vegetazione, arrestando la sua corsa contro un

fabbricato rurale adiacente alla strada. L’edificio, a seguito

dell’impatto, ha subito gravi danni a una parte della muratura,

compromettendone la stabilit?, tanto che la strada ? stata

interdetta al transito, isolando la frazione di Tercimonte.

Durante i sopralluoghi eseguiti dai tecnici della Protezione

civile, sono state riscontrate numerose criticit?, sia nel

costone roccioso sia nella stabilit? dell’area interessata dalla

frana, motivo per cui ? stato deciso di avviare un intervento

urgente.

Situazione simile anche a Tramonti di Sotto, dove la cifra

stanziata, pari a 300 mila euro, servir? al ripristino della

sicurezza per il transito. Gli interventi consisteranno nel

disgaggio delle superfici del versante interessato dalla frana;

inoltre, verr? rimosso il materiale presente sulla carreggiata,

tagliata la vegetazione schiantata o in precarie condizioni di

stabilit?, posata una tratta di barriere paramassi in

corrispondenza del punto in cui c’? maggior rischio di caduta di

elementi lapidei sulla carreggiata e, infine, sar? effettuato il

consolidamento corticale dei due tratti di scarpata a monte del

tracciato viabile, anche mediante la posa in opera di reti in

aderenza opportunamente armate con funi e chiodi.

“Il Comune di Tramonti di Sopra – chiarisce l’esponente

dell’esecutivo Fedriga – ha segnalato alla Protezione civile

regionale, il 14 gennaio scorso, lungo la viabilit? comunale che

da Chievolis conduce alla localit? di Borgo Selva, la caduta di

alcuni massi staccatisi dal versante a monte della strada

comunale e riversatisi sulla carreggiata. Dopo il sopralluogo

tecnico, ? stato accertato che il distacco si ? originato dalle

formazioni rocciose poste a una quota molto pi? elevata rispetto

alla sede stradale, interessando poi la carreggiata viabile”.

“Inoltre – prosegue Riccardi – sono state constatate altre

situazioni di criticit? lungo le scarpate rocciose a monte del

tratto di strada, che ? l’unica arteria in grado di garantire il

collegamento tra il capoluogo, il fondovalle e gli abitati delle

localit?, con residenti, di Borgo Selva e Staligial. Quel

percorso viene quotidianamente utilizzato dal personale della

Societ? Concessionaria per la sorveglianza, la gestione e la

manutenzione delle dighe di Ca’ Selva e Ca’ Zul ed ? anche

l’unico collegamento percorribile dai mezzi di soccorso, per

garantire un intervento ai cittadini e al personale operante

sulle strutture idroelettriche. La viabilit? ? inoltre percorsa

quotidianamente dal servizio scuolabus del Comune di Tramonti di

Sopra.”

