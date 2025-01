(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL.FOTO-VIDEO) MILANO, BARACCHE ROM, DE CORATO(FDI): «“VILLAGGIO

TURISTICO” ANCORA POPOLATO DA NOMADI E GRANELLI NON FA NULLA! GLI SGOMBERI

FATTI DAL CSX SONO ‘VITTORIE DI PIRRO’».*

[image: IMG_9390.jpg] [image: IMG_9392.jpeg]

*Le immagini in alto e il video in basso ritraggono la situazione di questa

mattina all’interno dell’area di via Pestagalli 9 a Milano:*

https://drive.google.com/file/d/1kl-_GIfbq1A0EGka-NscKJVCPPAinQgJ/view?usp=share_link

Milano, 18 Gennaio 2025 – «Numerosi cittadini e residenti del Municipio 4

mi hanno segnalato la grave situazione che tuttora esiste ancora tra le vie

Bonfadini e Pestagalli a Milano. Il “villaggio turistico” è ancora molto

popolato dai nomadi che fanno ciò che vogliono tutti i giorni a discapito

della salute e tutela dei residenti della zona che sono esausti. Inoltre,

respirare questi fumi causati dagli incendi, non è certamente salutare per

tutto il quartiere Corvetto in particolare per coloro i quali hanno delle

patologie respiratorie. La storia ci insegna che queste situazioni, se

ignorate, possono rapidamente degenerare in veri e propri accampamenti,

come accaduto già nel 2012. Per questo, rinnovo con urgenza la richiesta di

un’azione decisa: Sgombero immediato, abbattimento delle strutture abusive

e messa in sicurezza dell’area con la chiusura del cancello, per il bene

della città e dei residenti stessi. Questa intollerante situazione persiste

oramai da diversi mesi e da Palazzo Marino non si vede nessuno. Cosa

aspettano Sala e Granelli a sgomberare e a ripristinare finalmente la

legalità in una zona abbandonata, come lo sono anche tutte le altre

periferie milanesi, a se stessa? I vari sgomberi di cui si è vantato nei

mesi scorsi l’Assessore alla Sicurezza Granelli, sono state le consuete

“vittorie di Pirro”».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione

Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*