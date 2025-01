(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 Comune di Alba – Ufficio Stampa

CITTÀ DI ALBA

(PROVINCIA DI CUNEO) http://www.comune.alba.cn.it

Medaglia d’Oro al V. M. Facebook: Città di Alba

Instagram: citta_di_alba

YouTube: Città di Alba

Comunicato stampa

Giovedì 16 gennaio 2025

Alba: presentate le attività eseguite nel 2024 dal Corpo di Polizia Municipale

In occasione della festa “San Sebastiano”, Protettore della Polizia Locale, venerdì 17

gennaio nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba il sindaco

Alberto Gatto, l’assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza Davide Tibaldi, il

comandante del Corpo di Polizia Municipale Antonio Di Ciancia, insieme all’ispettore

capo Alessandro Fracanzani e all’ispettore Paolo Tosco hanno presentato al

pubblico e alla stampa i dati relativi alle attività del Corpo di Polizia Municipale durante

l’anno 2024.

“Il Corpo di Polizia Municipale della nostra Città sarà ancora più protagonista in città –

spiegano il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore alla sicurezza Davide Tibaldi -.

Grazie alla collaborazione dei vigili guidati dal Comandante Antonio Di Ciancia,

riusciamo a potenziare i servizi con più presenza su tutto il territorio cittadino.

L’abbiamo chiamato piano “Alba Vigile” perché pensiamo che la nostra sia una città

sicura e che così debba restare, usando prevenzione e presidio per trasmettere ai

nostri cittadini la giusta percezione di sicurezza che tutti i dati dimostrano. Ora ci

saranno più presidi notturni e non mancheranno i controlli. L’obiettivo però non sono

solo le sanzioni, ma la prevenzione, che si può raggiungere grazie alla presenza sul

territorio a dimostrazione della vicinanza alla cittadinanza da parte del Corpo di Polizia

Municipale e dell’Amministrazione tutta”.

Comune di Alba – Ufficio Stampa

Facebook: Città di Alba | Instagram: citta_di_alba | YouTube: Città di Alba

Alla presentazione dei dati hanno partecipato anche l’assessore al Bilancio Luigi

Garassino, il presidente del Consiglio comunale Maurizio Marello ed i consiglieri, Mario

Marano, Lucia Morcaldi e Fabio Tripaldi.

Nel tardo pomeriggio anche la santa messa celebrata dal vescovo monsignor Marco

Brunetti nella Cattedrale di San Lorenzo. Prima della cerimonia religiosa in duomo, il

presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha salutato il Corpo della Polizia

Municipale in piazza Risorgimento.

Per quanto riguarda l’attività del Corpo di Polizia Municipale, il servizio al pubblico è

attivo tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Nel 2024 i 23 agenti del Corpo

hanno lavorato 37.302 ore totali con una media di 1.622 ore individuali annue.

Il tempo è stato impegnato in 22.057 ore di attività di polizia stradale, 3.332 ore di

polizia giudiziaria, 5.443 ore di polizia amministrativa e 6.470 di pubblica sicurezza

urbana.

In particolare è stato svolto il controllo stradale con 20.720 sanzioni effettuate, sono

state concesse 410 autorizzazioni, sono stati rilevati 131 incidenti, sono stati seguiti

138 ricorsi, sono stati effettuati 80 ore di corsi di educazione stradale a 440 alunni. 2

Le autovetture in servizio sono 7, 2 sono le moto. Con i 9 automezzi gli agenti

hanno percorso 105.728 chilometri totali.

Per quanto riguarda l’attività investigativa sono state eseguite 304 notifiche, 84 atti

di polizia giudiziaria, 6 atti delegati. Per la sicurezza, gli agenti hanno gestito 91

segnalazioni/interventi, 1.414 sono state le ore effettuate per la sorveglianza dell’ex

tribunale, 2 i tentativi di conciliazione e 45 gli accessi di raccordo per la gestione della

videosorveglianza.

Per la parte di polizia amministrativa sono stati rilasciati 1.250 atti, 340

autorizzazioni, controllati 32 esercizi, emanate 2 ordinanze ed 11 interventi eseguiti

per l’accertamento ed il trattamento sanitario obbligatorio, mentre sono stati eseguiti

180 controlli sull’ambiente ed il decoro urbano con 106 sanzioni.

Per i tributi evasi sono arrivate 4 segnalazioni, mentre i controlli sono stati 18.

Oltre a ciò, il Corpo di Polizia albese ha lavorato durante le numerose manifestazioni

cittadine comeRally del Piemonte, Vinum, Assemblea annuale di Banca d’Alba, Giro

d’Italia, Tour de France, Collisioni e Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Comune di Alba – Ufficio Stampa

La normativa sull’omicidio e lesioni stradali (riforma Cartabia) ha impegnato il reparto

infortunistica nella rilevazione degli incidenti, soprattutto quelli con feriti,

redigendo 18 comunicazioni di notizia di reato alla Procura di Asti, di cui 3 per guida in

stato di ebbrezza, 1 per guida alterata dall’assunzione di stupefacenti, 3 per guida

senza patente reiterata, 6 deleghe di polizia giudiziaria.

Su 131 incidenti rilevati, tutti senza vittime, 13 hanno coinvolto almeno un pedone e

7 un ciclista. Gli incidenti con feriti sono stati 32, quelli senza feriti 99.

La causa degli incidenti stradali: 19 incidenti per velocità del veicolo, 15 per

inosservanza della mano da tenere, 12 per cambio di corsia e altre manovre, 45 per

mancata precedenza, 13 per la distanza di sicurezza, 6 per mancata precedenza ai

pedoni, 2 per divieto di sorpasso. Per i restanti incidenti non è stato possibile risalire

con certezza ad una violazione sulle norme di comportamento fissate dal codice della

strada.

Come per l’anno 2023, sono in continua crescita le segnalazioni e richieste di

intervento arrivate alla Centrale operativa del Comando, dotata di un nuovo sistema di

telecomunicazione. Tutte le chiamate in uscita ed entrata sono registrate facilitando

l’identificazione delle richieste di intervento. Da gennaio a dicembre 2024 sono 3

arrivate 45.530 telefonate, con una media giornaliera di 125 chiamate, di cui 2.217

dal numero unico di emergenza 112.

Richieste sono arrivate anche tramite posta, in modo diretto e personale attraverso gli

uffici comunali e i vigili di quartiere Piave, Moretta e Mussotto, ma soprattutto

attraverso internet con la posta elettronica agli indirizzi gestiti dal personale di polizia

Per quanto riguarda i varchi dei elettronici, quelli in funzione nel centro storico sono

9 compreso il controllo dell’area pedonale e della ztl notturna in via Rattazzi. La

gestione dell’area pedonale è svolta dal personale dell’ufficio verbali e dalla centrale

operativa che hanno ricevuto, nell’anno 2024, 5.619 richieste di accreditamento, di cui

917 permessi di carico/scarico merci, 1.329 residenti e/o domiciliati, 273 permessi

disabili, di cui 93 residenti fuori dal Comune di Alba e 305 per la ztl notturna di via

Rattazzi. 3.100 sono state le richieste di giustificazione per accessi straordinari. Le

infrazioni accertate per i varchi elettronici sono state n. 5.723, in calo rispetto al 2023

(6.524).