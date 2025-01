(ACON) AUTONOMIA DIFFERENZIATA. FI: SINISTRA PIEGA REALT A SCOPI ELETTORALI

(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 18 gennaio 2025 (ACON) Trieste, 18 gen – “Lo statuto speciale del Friuli

Venezia Giulia costituisce un modello di riferimento a livello

nazionale in termini di autonomia. La nostra Regione si ? sempre

distinta nell’esercizio virtuoso di un potere lungimirante e

oculato”. Lo afferma, in una nota, il Gruppo di Forza Italia in

Consiglio regionale.

Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco rilevano che

“una certa Sinistra non si smentisce e inventa polemiche su

aspetti lontani anni luce dalle esigenze dei cittadini. Ormai

priva di un orizzonte e inconsapevole delle proprie radici, una

parte dell’Opposizione dimentica che la riforma del 2001 del

Titolo V della Costituzione ? stata approvata a colpi di

maggioranza dalla Sinistra. Prima fingevano di essere favorevoli,

adesso si riscoprono contrari: la cosa importante ? piegare la

realt? ai propri interessi elettorali”.

“Corre, infine, l’obbligo di ribadire un concetto: l’autonomia

differenziata deve migliorare i servizi e garantire una maggiore

responsabilit? nel governo dei territori con una maggiore

vicinanza ai cittadini nella gestione del potere, non affondare i

deboli. Per questo – sottolineano i forzisti – respingiamo i

tentativi ideologici della Sinistra che prova a fare terrorismo:

il percorso legislativo ? chiaro e passa dalla definizione dei

Lep, ovvero i livelli essenziali delle prestazioni”.

ACON/COM/rcm

181835 GEN 25