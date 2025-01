(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 Veneto, Borchia (Lega), affermare che Zaia è razzista significa non aver capito

Verona, 17 gen – “Chi male intende peggio risponde. Affermare che Zaia sarebbe ‘razzista’ perché ha a cuore il proprio territorio non solo è una mancanza di rispetto verso un bravo amministratore di comprovata esperienza sostenuto dalla stragrande maggioranza dei veneti e con un consenso trasversale, significa proprio non aver capito nulla delle sue parole, e stupisce che ad affermarle sia chi governa con la Lega da decenni e sa benissimo che non è così: la fame di poltrone fa brutti scherzi. L’attenzione per i territori, per tutti i territori, per la Lega è una priorità. Ora non c’è tempo per polemiche senza senso, che non fanno altro che stancare gli elettori”.

Così Paolo Borchia, capo delegazione Lega al Parlamento europeo, vice segretario Liga Veneta.