ROMA. DE CORATO (FDI), INTOLLERABILI PROTESTE CONTRO DDL MENTRE AGENTI AGGREDITI

“Ciò che è avvenuto oggi nei confronti delle Forze dell’Ordine sia a Roma che a Napoli è qualcosa di inqualificabile e non più tollerabile. Rivolgo a loro la mia piena solidarietà. Mentre avvengono questi ripetuti attacchi nei confronti di chi tutela la nostra sicurezza la sinistra manifestava in piazza contro il Ddl del Governo Meloni dopo aver alzato barricate in Aula. Questa riforma ha lo scopo di riportare sicurezza e legalità nel nostro Paese, soprattutto tutelando le Forze dell’Ordine che ogni giorno rischiano la vita per proteggerci da malavita, delinquenza e criminalità”. Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Riccardo De Corato.

