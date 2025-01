CONVOCAZIONE CONFERENZA STAMPA SULLA VIABILITA’ DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

Cagliari, 17/01/2025

Martedì 21 gennaio, alle ore 10, nell’Aula Consiliare della Provincia di Oristano, in Via Enrico Carboni n. 4 (OR), si terrà una conferenza stampa sulla via viabilità della provincia di Oristano e presentazione del programma di interventi. All’incontro con la stampa parteciperà l’Assessore dei Lavori Pubblici Antonio Piu e l’Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano.