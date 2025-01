(AGENPARL) - Roma, 17 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 **Call center Pistoia, Fabiani: “Softlab certifica ritardo pagamenti.

Inaccettabile”**

/Scritto da Antonio Cannata, venerdì 17 gennaio 2025/

C’è disappunto sull’esito dell’incontro odierno sulla vertenza Softlab

Next, gestore a Pistoia assieme a Tecnocall in raggruppamento temporaneo di

un call center dove sono impiegati 60 addetti.

Lo esprime Valerio Fabiani consigliere per le vertenze aziendali del

presidente Giani, che questa mattina ha riunito il tavolo di crisi

regionale a cui erano presenti i vertici dell’azienda, i lavoratori e il

sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.

L’impegno dichiarato questa mattina dall’azienda a pagare gli stipendi

entro il 24 gennaio “certifica un ritardo, per giunta non il primo, che

non è accettabile”, dice Fabiani, il quale a nome della Regione

ribadisce quanto detto nel corso dell’incontro. “Se Softlab è in grado

di corrispondere gli stipendi – afferma il consigliere – lo faccia nei

tempi previsti dal contratto e presenti un piano industriale che dimostri

di essere in grado di sostenere gli impegni”. “Altrimenti – è il

ragionamento – si faccia da parte e consenta un’uscita ordinata verso una

soluzione diversa”.

“Resteremo in contatto costante con Enel, importante committente di

Softlab”, conclude Fabiani garantendo che “proseguirà la

collaborazione con l’amministrazione comunale pistoiese e le organizzazioni

sindacali”.