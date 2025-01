Teatro di Mirano: “Ape Pina” primo appuntamento miranese della rassegna “Millemondi”

(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025

Comunicato Stampa

Appuntamento per domenica 19 gennaio con la compagnia

Giallo Mare Minimal Teatro. Nuovi arredi per il foyer “A Misura di Bambino”

TEATRO DI MIRANO: “APE PINA” PRIMO APPUNTAMENTO MIRANESE DI “MILLEMONDI”

E sabato 18 gennaio MillemondiLab, il gioco teatrale legato allo spettacolo. Abbonamenti e biglietti ancora disponibili

Lo spettacolo è indicato dai 3 anni di età.

Ma le proposte per le bambine e i bambini non finiscono qui; sabato 18 gennaio, infatti, alle ore 11.30 al Teatro di Mirano ci sarà MillemondiLab: un gioco teatrale alla scoperta dei temi, degli ambienti e dei personaggi di APE PINA, con cui le bambine i bambini potranno prepararsi alla visione dello spettacolo, guidati da Julio Escamilla, attore e formatore de La Piccionaia.

Sono ancora disponibili sia i biglietti che gli abbonamenti alla rassegna MILLEMONDI.

MILLEMONDI – La rassegna di Mira e Mirano con le famiglie è il progetto culturale teatrale dedicato alle giovani generazioni che il Comune di Mira e il Comune di Mirano, congiuntamente, promuovono nei rispettivi teatri cittadini, il Teatro Villa dei Leoni di Mira e il Teatro di Mirano. MILLEMONDI è ideata e curata da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale. Sostengono la rassegna la Regione del Veneto e il Ministero della Cultura.

APE PINA e MillemondiLab del 18 gennaio 2025 fanno parte del progetto “Scenari ecologici”, previsto all’interno delle azioni del Distretto di Mirano. Progetto finanziato con il PR Veneto FESR 2021 – 2027.

Al termine dello spettacolo, i bambini potranno giocare, leggere e disegnare nel foyer “A MISURA DI BAMBINO” del Teatro di Mirano, che per l’occasione sarà ulteriormente arricchito e presenterà nuovi arredi, scelti sulla base degli esiti del percorso partecipato condotto durante la stagione teatrale 2022-2023 con bambini e famiglie.

LO SPETTACOLO

Scritto e diretto da Vania Pucci, anche in scena con Ines Cattabriga e Adriana Zamboni, APE PINA è stato realizzato con l’occhio esterno di Lucio Diana; il disegno luci e i suoni sono di Saverio Bartoli. APE PINA racconta una storia semplice rivolta ai piccoli, storia di animali, di piante e di relazioni. L’importanza del lavoro di piccoli animali come le api, la loro vita che diventa fondamentale per la vita della terra e per la nostra vita. Un’attrice, il disegno dal vivo con la lavagna luminosa, e la computer graphic insieme a suoni, rumori, musica e poche parole raccontano quanto tutti sono necessari l’uno all’altro. Un’attenzione necessaria anche da parte dei bambini per il mondo circostante, la natura, la biodiversità, la catena alimentare, tutto ciò che riguarda la vita.

BIGLIETTI PER APE PINA:

intero € 6,50 / ridotto under 14 € 5,50 / ridotto over 65, soci coop e convenzionati: € 5,50

In biglietteria al Teatro di Mirano giovedì dalle 12 alle 14, il giorno di spettacolo dalle 14.30. I biglietti possono essere prenotati e/o acquistati anche on line su http://www.miranoteatro.it

ABBONAMENTI MILLEMONDI:

Formule ancora disponibili:

PARZIALE 4 SPETTACOLI – 4 spettacoli di Mirano, oppure due a Mira e due a Mirano: € 22 intero, € 14 ridotto under 14

CARNET 12 INGRESSI – massimo 4 ingressi alla volta: € 60 card unica

ISCRIZIONI MILLEMONDILAB:

Quota di iscrizione: 8 €; promo laboratorio + spettacolo: 10 €; se abbonati Millemondi: 5 €.



Informazioni per il pubblico:

Ufficio Teatro presso il TEATRO COMUNALE DI MIRANO

_____________________________________

Informazioni per la stampa e accrediti:

Ufficio Stampa – Teatro di Mirano

In allegato il comunicato e la foto.

Ufficio URP

Dott.ssa Nicoletta Ferrari

Comune di Mirano