[acspro] [CRUmbria-News] “Valutare le più efficaci soluzioni alternative alla costruzione di un nuovo termovalorizzatore”

Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 L’Aula approva la mozione dei gruppi di maggioranza sulla chiusura del

ciclo dei rifiuti. Voto contrario dell’opposizione

(Acs) Perugia, 16 gennaio 2025 – L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha

approvato, con i 13 voti di Pd, M5s, Avs e Umbria domani e i 8 voti contrari

di FdI, FI, Lega e Umbria Civica, la mozione proposta dai gruppi di

maggioranza che impegna la Giunta regionale a “predisporre e intraprendere

con la massima celerità tutte le azioni necessarie alla revisione del

‘Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti’ approvato il 14

novembre 2023, valutando, d’intesa con Auri e sentiti tutti i soggetti

titolati e preposti, le più efficaci soluzioni alternative alla costruzione

di un nuovo termovalorizzatore per la chiusura del ciclo, superando le

criticità attualmente riscontrabili nel vigente Piano”.

La mozione – illustrata in Aula dal capogruppo Pd Cristian Betti – impegna la

Giunta anche a “trasmettere l’atto all’Autorità umbra rifiuti e idrico

al fine di sospendere tutte le procedure di realizzazione del

termovalorizzatore e, revisionato il Piano, di revocare l’avviso per la

sollecitazione di proposte a iniziativa privata pubblicato il 19 luglio

2024”.

Prima del voto i consiglieri di opposizione hanno rilevato che la proposta

dell’atto di indirizzo al termine della discussione sulle linee

programmatiche del nuovo Governo regionale non sarebbe stata concordata e

sarebbe stato più corretto affrontare l’argomento nella prossima seduta

d’Aula, anche per consentire un congruo approfondimento dei riferimenti

giuridici dell’atto. RED/

