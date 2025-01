Accessibilità, finanziati 27 progetti che abbattono barriere e favoriscono inclusività

(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

ELENCO PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI A VALERE DELL’AVVISO PUBBLICO – D.D. n 23736 del 21-10-2024 – CON INDICAZIONE DEGLI IMPORI

OGGETTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NELLA ANNUALITA’ 2024 E DI IMPEGNO NELLE ANNUALITA’ 2025 E 2026.

Codice di V

livello

ELENCO

COMUNI/UNI

ONI AMMESSI

INTERVENTO

IMPORTO

TOTALE

DELLE

RISORSE

REGIONALI

AMMESSE ED

IMPEGNATE A

FINANZIAME

NTO DEI

SINGOLI

PROGETTI

ANNUALITA’

IMPORTO

OGGETTO DI

IMPEGNO E

LIQUIDAZIO

CONTESTUAL

ANNUALITA’

IMPORTO

OGGETTO DI

IMPEGNO

ANNUALITA’202

IMPORTO

OGGETTO DI

IMPEGNO

SIBEC

EMPOLI

PROGETTO PIUMA:

PARCHI INNOVATIVI

UNIVERSALI MOBILI

E ACCESSIBILI

RIQUALIFICAZIONE

DI N.3 GIARDINI

PUBBLICI CON AREE

GIOCO E SPORT

ACCESSIBILI

€ 230.000,00

76.666,67

€ 76.666,67

€ 76.666,66

C74H2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

UNIONE

“POTENZIAMENTO E

COMUNI

MIGLIORAMENTO

GARFAGNANA DELL’ACCESSIBILIT

À NEI TERRITORI

DELLA

GARFAGNANA

€ 297.500,00

€ 99.166,67

€ 99.166,67

€ 99.166,66

I24H2400

UNIONE DI

COMUNI –

Codice di V

livello

€ 85.000,00

€ 28.333,33

€ 28.333,33

€ 28.333,34

B11G2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

CIUFFENNA

AREA INCLUSIVA

AGLI ORTI URBANI

NEL CAPOLUOGO –

VIA G. SARAGAT, EX

LOTTIZZO “IL TOCI”.

MARRADI

AREA DELLA

STAZIONE

FERROVIARIA DI

MARRADI

ACCESSIBILE

€ 97.750,00

€ 32.583,33

€ 32.583,33

€ 32.583,34

D17D2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

ORTIGIANO

RAGGIOLO

IL “SANT’ANGELO”

TRA RAGGIOLO E

QUOTA: RECUPERO

E VALORIZZAZIONE

DI UN’ANTICA

VIABILITÀ TRA

BORGHI STORICI,

CHE APRE ALLA

FRUIZIONE IN

SICUREZZA DA

PARTE DI UN’AMPIA

COLLETTIVITÀ AL

PATRIMONIO

ARCHITETTONICO E

NATURALE DELLA

VALLATA

CASENTINESE.

€ 100.000,00

€ 33.333,33

€ 33.333,33

€ 33.333,34

F23D2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

GIULIANO

TERME

INTERVENTI PER

L’ACCESSIBILITÀ

DEL PARCO

PUBBLICO

“LUCIANO PRATALI”

UNO PER TUTTI,

TUTTI PER UNO

€ 100.000,00

€ 33.333,33

€ 33.333,33

€ 33.333,34

I15I24000

110002

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

TERRANUOVA

BRACCIOLINI

UN TERRITORIO

INCLUSIVO:

RACCONTARE LE

DIFFICOLTÀ E

COSTRUIRE

SOLUZIONI

€ 84.671,00

€ 28.223,67

€ 28.223,67

€ 28.223,66

C27D2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

REGGELLO

“UNA FORESTA PER

TUTTI”

€ 255.000,00

€ 85.000,00

€ 85.000,00

€ 85.000,00

H17B2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

SESTO

FIORENTINO

“SESTO È CASA”. LO

SPAZIO DELLA

COMUNITÀ,

DELL’AUTONOMIA,

DELLA SOCIALITÀ,

DELL’ACCESSIBILIT

€ 100.000,00

€ 33.333,33

€ 33.333,33

€ 33.333,34

B98H2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

VAIANO

REALIZZAZIONE E

MIGLIORAMENTO

DELL’ACCESSIBILIT

À URBANA E DEI

COLLEGAMENTI

PEDONALI, NEL

COMUNE DI

VAIANO

€ 100.000,00

€ 33.333,33

€ 33.333,33

€ 33.333,34

I43D2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

CAPANNOLI

INCLUSIVITA’

SOCIALE PARCO DI

VILLA BACIOCCHI

€ 100.000,00

€ 33.333,33

€ 33.333,33

€ 33.333,34

B25I24000

690005

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

CAPANNORI

RIQUALIFICAZIONE

CON RECUPERO DI

ALCUNE AREE E

MIGLIORAMENTO

DELL’ACCESSIBILIT

À DEL GIARDINO DI

COLLEZIONE

BOTANICA

D’ECCELLENZA

“CAMELLIETUM

COMPITESE”

€ 100.000,00

€ 33.333,33

€ 33.333,33

€ 33.333,34

G57B2200

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

POPPI

“LA COSTA” DA

ANTICA VIABILITÀ

€ 100.000,00

€ 33.333,33

€ 33.333,33

€ 33.333,34

H37B2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

DI COLLEGAMENTO

A PERCORSO

STORICOSENSORIALE PER

UN ACCESSO

CONDIVISO E

LIBERO AI LUOGHI

DELL’ARTE IN

MODO SICURO E

SUGGESTIVO.

FIVIZZANO

€ 85.000,00

€ 28.333,33

€ 28.333,33

€ 28.333,34

J37B2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

REALIZZAZIONE DI

BAGNO DISABILI E

RAMPA DI ACCESSO

ALLE “GROTTE DI

EQUI TERME

EXPERIENCE PARK”

BAGNI DI

LUCCA

ACCESSIBILITA’

UNIVERSALE –

MIGLIORAMENTO

DEGLI ACCESSI E

DELLA

FRUIBILITA’ DEL

PALAZZO

COMUNALE

€ 96.050,00

€ 32.016,67

€ 32.016,67

€ 32.016,66

I97D2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

CERTALDO

PATRIMONIO

COMUNALE:

PROGETTO DI

ABBATTIMENTO

DELLE BARRIERE

ARCHITETTONICHE

E MIGLIORAMENTO

DELL’ACCESSIBILIT

À DELLA “CASA

MUSEO DI

GIOVANNI

BOCCACCIO”

€ 84.279,00

€ 28.093,00

€ 28.093,00

€ 28.093,00

J57B2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

CIVITELLA

VAL DI

CHIANA

€ 100.000,00

€ 33.333,33

€ 33.333,33

€ 33.333,34

I61B24000

310006

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

PERCORSO DI

COLLEGAMENTO

PER ABBATTIMENTO

BARRIERE

ARCHITETTONICHE

TRA PIAZZA

BECATTINI E

L’ACCESSO ALLA

ROCCA DI

CIVITELLA

NELL’OMONIMA

FRAZIONE

FIESOLE

ARCHEOLOGICA

TEATRO ROMANO

€ 92.500,00

€ 30.833,33

€ 30.833,33

€ 30.833,34

J89I24002

050006

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

PIETRASANTA

ABBATTIMENTO

BARRIERE

ARCHITETTONICHE

COMPLESSO DI

SANT’AGOSTINO

€ 100.000,00

€ 33.333,33

€ 33.333,33

€ 33.333,34

G47B2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

SEPOLCRO

UNO PER TUTTI,

TUTTI PER UNO

€ 100.000,00

€ 33.333,33

€ 33.333,33

€ 33.333,34

H63D2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

GROSSETO

€ 98.000,00

€ 32.666,67

€ 32.666,67

€ 32.666,66

F59I24001

130002

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

€ 25.500,00

€ 8.500,00

€ 8.500,00

€ 8.500,00

E45B2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

PROGETTO “LUCI LUOGHI DELLA

CULTURA

INCLUSIVA”

CHIESINA

UZZANESE

REALIZZAZIONE DI

AREA ACCESSIBILE

ED INSTALLAZIONE

DI GIOCHI

INCLUSIVI

ALL’INTERNO DEL

PARCO PUBBLICO

“ORIANA FALLACI”

IN CHIESINA

UZZANESE (PT)

POMARANCE

PRATO

INTERVENTO DI

ADEGUAMENTO DEI

TEATRI COMUNALI

AL FINE DI

GARANTIRNE

L’ACCESSIBILITÀ

UNIVERSALE

€ 85.000,00

€ 28.333,33

€ 28.333,33

€ 28.333,34

F67D2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

€ 97.750,00

€ 32.583,33

€ 32.583,33

€ 32.583,34

C39I24000

900006

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

€ 100.000,00

€ 33.333,33

€ 33.333,33

€ 33.333,34

C87B2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

€ 86.000,00

€ 28.666,71

€ 28.666,71

€ 28.666,58

J42B2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello

A.R.T.E. INCLUSIVA

INCLUSIONE

MUSEALE AL

MUSEO DI PALAZZO

PRETORIO

ACCESSIBILITÀ,

RELAZIONI,

TATTILITÀ,

ESPERIENZE

CAMPI

BISENZIO

LIVORNO

REALIZZAZIONE DI

PERCORSI ESTERNI

ACCESSIBILI AL

MUSEO

ARCHEOLOGICO DI

GONFIENTI

UBICATO

NELL’IMMOBILE

ROCCA STROZZI

INTERVENTI DI

ABBATTIMENTO

BARRIERE

ARCHITETTONICHE

PROGETTO SCUOLA

IN NATURA SULLE

SCUOLE

SECONDARIE DI

1°GRADO VILLA

CORRIDI E

MAZZINI .

POGGIBONSI

€ 100.000,00

ABBATTIMENTO DI

BARRIERE

ARCHITETTONICHE

MEDIANTE

COLLEGAMENTO

DEL PARCHEGGIO

DEL VALLONE CON

LA VIA SAN

FRANCESCO

€ 33.333,33

€ 33.333,33

€ 33.333,34

D55I2400

COMUNI

SINGOLI –

Codice di V

livello