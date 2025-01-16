Accessibilità, finanziati 27 progetti che abbattono barriere e favoriscono inclusività

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 ALL B)
ELENCO PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI A VALERE DELL’AVVISO PUBBLICO – D.D. n 23736 del 21-10-2024 – CON INDICAZIONE DEGLI IMPORI
OGGETTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NELLA ANNUALITA’ 2024 E DI IMPEGNO NELLE ANNUALITA’ 2025 E 2026.
Codice di V
livello
ELENCO
COMUNI/UNI
ONI AMMESSI
INTERVENTO
IMPORTO
TOTALE
DELLE
RISORSE
REGIONALI
AMMESSE ED
IMPEGNATE A
FINANZIAME
NTO DEI
SINGOLI
PROGETTI
ANNUALITA’
IMPORTO
OGGETTO DI
IMPEGNO E
LIQUIDAZIO
CONTESTUAL
ANNUALITA’
IMPORTO
OGGETTO DI
IMPEGNO
ANNUALITA’202
IMPORTO
OGGETTO DI
IMPEGNO
SIBEC
EMPOLI
PROGETTO PIUMA:
PARCHI INNOVATIVI
UNIVERSALI MOBILI
E ACCESSIBILI
RIQUALIFICAZIONE
DI N.3 GIARDINI
PUBBLICI CON AREE
GIOCO E SPORT
ACCESSIBILI
€ 230.000,00
76.666,67
€ 76.666,67
€ 76.666,66
C74H2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
UNIONE
“POTENZIAMENTO E
COMUNI
MIGLIORAMENTO
GARFAGNANA DELL’ACCESSIBILIT
À NEI TERRITORI
DELLA
GARFAGNANA
€ 297.500,00
€ 99.166,67
€ 99.166,67
€ 99.166,66
I24H2400
UNIONE DI
COMUNI –
Codice di V
livello
€ 85.000,00
€ 28.333,33
€ 28.333,33
€ 28.333,34
B11G2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
CIUFFENNA
AREA INCLUSIVA
AGLI ORTI URBANI
NEL CAPOLUOGO –
VIA G. SARAGAT, EX
LOTTIZZO “IL TOCI”.
MARRADI
AREA DELLA
STAZIONE
FERROVIARIA DI
MARRADI
ACCESSIBILE
€ 97.750,00
€ 32.583,33
€ 32.583,33
€ 32.583,34
D17D2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
ORTIGIANO
RAGGIOLO
IL “SANT’ANGELO”
TRA RAGGIOLO E
QUOTA: RECUPERO
E VALORIZZAZIONE
DI UN’ANTICA
VIABILITÀ TRA
BORGHI STORICI,
CHE APRE ALLA
FRUIZIONE IN
SICUREZZA DA
PARTE DI UN’AMPIA
COLLETTIVITÀ AL
PATRIMONIO
ARCHITETTONICO E
NATURALE DELLA
VALLATA
CASENTINESE.
€ 100.000,00
€ 33.333,33
€ 33.333,33
€ 33.333,34
F23D2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
GIULIANO
TERME
INTERVENTI PER
L’ACCESSIBILITÀ
DEL PARCO
PUBBLICO
“LUCIANO PRATALI”
UNO PER TUTTI,
TUTTI PER UNO
€ 100.000,00
€ 33.333,33
€ 33.333,33
€ 33.333,34
I15I24000
110002
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
TERRANUOVA
BRACCIOLINI
UN TERRITORIO
INCLUSIVO:
RACCONTARE LE
DIFFICOLTÀ E
COSTRUIRE
SOLUZIONI
€ 84.671,00
€ 28.223,67
€ 28.223,67
€ 28.223,66
C27D2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
REGGELLO
“UNA FORESTA PER
TUTTI”
€ 255.000,00
€ 85.000,00
€ 85.000,00
€ 85.000,00
H17B2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
SESTO
FIORENTINO
“SESTO È CASA”. LO
SPAZIO DELLA
COMUNITÀ,
DELL’AUTONOMIA,
DELLA SOCIALITÀ,
DELL’ACCESSIBILIT
€ 100.000,00
€ 33.333,33
€ 33.333,33
€ 33.333,34
B98H2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
VAIANO
REALIZZAZIONE E
MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILIT
À URBANA E DEI
COLLEGAMENTI
PEDONALI, NEL
COMUNE DI
VAIANO
€ 100.000,00
€ 33.333,33
€ 33.333,33
€ 33.333,34
I43D2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
CAPANNOLI
INCLUSIVITA’
SOCIALE PARCO DI
VILLA BACIOCCHI
€ 100.000,00
€ 33.333,33
€ 33.333,33
€ 33.333,34
B25I24000
690005
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
CAPANNORI
RIQUALIFICAZIONE
CON RECUPERO DI
ALCUNE AREE E
MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILIT
À DEL GIARDINO DI
COLLEZIONE
BOTANICA
D’ECCELLENZA
“CAMELLIETUM
COMPITESE”
€ 100.000,00
€ 33.333,33
€ 33.333,33
€ 33.333,34
G57B2200
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
POPPI
“LA COSTA” DA
ANTICA VIABILITÀ
€ 100.000,00
€ 33.333,33
€ 33.333,33
€ 33.333,34
H37B2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
DI COLLEGAMENTO
A PERCORSO
STORICOSENSORIALE PER
UN ACCESSO
CONDIVISO E
LIBERO AI LUOGHI
DELL’ARTE IN
MODO SICURO E
SUGGESTIVO.
FIVIZZANO
€ 85.000,00
€ 28.333,33
€ 28.333,33
€ 28.333,34
J37B2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
REALIZZAZIONE DI
BAGNO DISABILI E
RAMPA DI ACCESSO
ALLE “GROTTE DI
EQUI TERME
EXPERIENCE PARK”
BAGNI DI
LUCCA
ACCESSIBILITA’
UNIVERSALE –
MIGLIORAMENTO
DEGLI ACCESSI E
DELLA
FRUIBILITA’ DEL
PALAZZO
COMUNALE
€ 96.050,00
€ 32.016,67
€ 32.016,67
€ 32.016,66
I97D2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
CERTALDO
PATRIMONIO
COMUNALE:
PROGETTO DI
ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
E MIGLIORAMENTO
DELL’ACCESSIBILIT
À DELLA “CASA
MUSEO DI
GIOVANNI
BOCCACCIO”
€ 84.279,00
€ 28.093,00
€ 28.093,00
€ 28.093,00
J57B2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
CIVITELLA
VAL DI
CHIANA
€ 100.000,00
€ 33.333,33
€ 33.333,33
€ 33.333,34
I61B24000
310006
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
PERCORSO DI
COLLEGAMENTO
PER ABBATTIMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
TRA PIAZZA
BECATTINI E
L’ACCESSO ALLA
ROCCA DI
CIVITELLA
NELL’OMONIMA
FRAZIONE
FIESOLE
ARCHEOLOGICA
TEATRO ROMANO
€ 92.500,00
€ 30.833,33
€ 30.833,33
€ 30.833,34
J89I24002
050006
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
PIETRASANTA
ABBATTIMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
COMPLESSO DI
SANT’AGOSTINO
€ 100.000,00
€ 33.333,33
€ 33.333,33
€ 33.333,34
G47B2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
SEPOLCRO
UNO PER TUTTI,
TUTTI PER UNO
€ 100.000,00
€ 33.333,33
€ 33.333,33
€ 33.333,34
H63D2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
GROSSETO
€ 98.000,00
€ 32.666,67
€ 32.666,67
€ 32.666,66
F59I24001
130002
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
€ 25.500,00
€ 8.500,00
€ 8.500,00
€ 8.500,00
E45B2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
PROGETTO “LUCI LUOGHI DELLA
CULTURA
INCLUSIVA”
CHIESINA
UZZANESE
REALIZZAZIONE DI
AREA ACCESSIBILE
ED INSTALLAZIONE
DI GIOCHI
INCLUSIVI
ALL’INTERNO DEL
PARCO PUBBLICO
“ORIANA FALLACI”
IN CHIESINA
UZZANESE (PT)
POMARANCE
PRATO
INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO DEI
TEATRI COMUNALI
AL FINE DI
GARANTIRNE
L’ACCESSIBILITÀ
UNIVERSALE
€ 85.000,00
€ 28.333,33
€ 28.333,33
€ 28.333,34
F67D2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
€ 97.750,00
€ 32.583,33
€ 32.583,33
€ 32.583,34
C39I24000
900006
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
€ 100.000,00
€ 33.333,33
€ 33.333,33
€ 33.333,34
C87B2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
€ 86.000,00
€ 28.666,71
€ 28.666,71
€ 28.666,58
J42B2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
A.R.T.E. INCLUSIVA
INCLUSIONE
MUSEALE AL
MUSEO DI PALAZZO
PRETORIO
ACCESSIBILITÀ,
RELAZIONI,
TATTILITÀ,
ESPERIENZE
CAMPI
BISENZIO
LIVORNO
REALIZZAZIONE DI
PERCORSI ESTERNI
ACCESSIBILI AL
MUSEO
ARCHEOLOGICO DI
GONFIENTI
UBICATO
NELL’IMMOBILE
ROCCA STROZZI
INTERVENTI DI
ABBATTIMENTO
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
PROGETTO SCUOLA
IN NATURA SULLE
SCUOLE
SECONDARIE DI
1°GRADO VILLA
CORRIDI E
MAZZINI .
POGGIBONSI
€ 100.000,00
ABBATTIMENTO DI
BARRIERE
ARCHITETTONICHE
MEDIANTE
COLLEGAMENTO
DEL PARCHEGGIO
DEL VALLONE CON
LA VIA SAN
FRANCESCO
€ 33.333,33
€ 33.333,33
€ 33.333,34
D55I2400
COMUNI
SINGOLI –
Codice di V
livello
(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 ALL B)