(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 SULCIS, ZEDDA (FDI): NO AD ASSURDE POLEMICHE, LAVORARE INSIEME A SOLUZIONE

“L’assessore regionale sardo Desirè Manca fa disinformazione sul Sulcis, attaccando in modo spropositato il ministro Calderone, la quale ha dovutamente precisato di aver non solo partecipato insieme al ministro Urso a tutte le riunioni per la gestione delle crisi aziendali, ma di essersi attivata per garantire, dopo l’approvazione della legge di bilancio 2025, per riconoscere il trattamento straordinario di integrazione salariale per area industriale di crisi complessa. E’ stato altresì sottolineato come sia già stata riconosciuta alla Regione Sardegna la possibilità di destinare le risorse residue, derivanti da finanziamenti precedenti, e quindi di poter tutelare le aziende del territorio operanti in aree industriali di crisi complessa che chiederanno la prosecuzione del trattamento di cassa integrazione a decorrere dal 1 gennaio 2025. Per risolvere le crisi vi è la necessità non di fare assurde polemiche ma di lavorare insieme al fine di individuare le soluzioni migliori per l’area del Sulcis. Consigliamo perciò all’assessore Manca di agire in questa direzione nell’interesse delle aziende e dei lavoratori del Sulcis e di evitare in futuro il ripetersi di simili esternazioni”.

Lo dichiara il vicepresidente di Fratelli d’Italia in Senato, Antonella Zedda.

