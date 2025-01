(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 Iran, incontro da remoto Mohammadi-Schlein

“Sostenere me significa sostenere un ideale e una comunità. Vogliamo una transizione

pacifica che ci porterà dalla teocrazia alla democrazia. Sono convinta che la repubblica

islamica non possa più resistere perché vivere sotto un regime totalitario mette in pericolo

la vita di tutti i cittadini iraniani”. Lo ha detto oggi Narges Mohammadi, Premio Nobel per la

Pace 2023, in un incontro da remoto con la segretaria nazionale del Partito Democratico

Elly Schlein, cui hanno partecipato anche il responsabile Esteri Giuseppe Provenzano e

Shady Alizadeh e Parisa Nazari del Movimento “Donna Vita Libertà”.

Mohammadi, condannata a 16 anni di reclusione per il suo impegno per la tutela dei diritti

umani in Iran, è in questi giorni in detenzione domiciliare per sottoporsi a cure mediche.

“In questo momento – ha spiegato Mohammadi – il regime sta perdendo legittimità dinanzi

agli occhi della società civile iraniana, che è cambiata negli ultimi anni anche grazie al

Movimento Donna Vita Libertà; anche per questo il regime intensifica le violenze, come

l’aumento delle esecuzioni capitali nei primi giorni del mese di gennaio e la condanna a

morte di tre donne attiviste. Erano 15 anni che il regime non condannava a morte delle

attiviste donne”.

Il dialogo tra Mohammadi e Schlein si è soffermato sul ruolo fondamentale del Movimento

Donna Vita Libertà e sull’importanza della lotta universale per i diritti delle donne “che

permette – ha detto la Premio Nobel – anche a chi è incarcerato come me di sentirsi

connesso con il resto del mondo”.

“L’obiettivo condiviso – ha chiosato la segretaria del PD – è quello di dichiarare l’apartheid

di genere un crimine contro i diritti umani, una questione universale”.

Schlein e Provenzano hanno ringraziato Mohammadi per la sua generosa lotta e hanno

assicurato che il pieno sostegno del PD alla lotta delle iraniane e degli iraniani contro il

regime islamico e per la democrazia proseguirà nella società italiana ed europea e in ogni

consesso istituzionale nel quale il partito è rappresentato.

Roma, 15 gennaio 2025