Terzo mandato, De Carlo (FdI): Norma esiste da tempo. Centrodestra saprà scegliere candidato migliore

(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

“Spiace che il presidente Zaia abbia oggi personalizzato il tema del terzo mandato. La norma che lo disciplina esiste da tempo e non riguarda singoli casi specifici. Non è mai una buona idea adeguare le leggi alle esigenze contingenti. Riguardo la scelta del futuro candidato alle elezioni regionali del Veneto siamo sicuri che il centrodestra si farà trovare pronto all’appuntamento scegliendo, come è accaduto in passato, il miglior profilo in grado di rappresentare i veneti, tenendo anche conto del consenso che le diverse forze politiche raccolgono tra i cittadini”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, coordinatore regionale in Veneto.