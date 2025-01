ROMA 16 GENNAIO CAPPELLA ORSINI. PRESENTAZIONE DEL NUOVO ALBUM IN TIEMP’ (ON TIME) DI DINìCHE (VERONICA DI NOCERA)

(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 *IN TIEMP’ (ON TIME) *

*IL RELEASE PARTY DI DINìCHE PRESSO CAPPELLA ORSINI DI ROMA*

*Il 16 gennaio la presentazione del nuovo Ep dell’artista*

Giovedi, 16 gennaio, alle ore 20:00, presso la suggestiva *Cappella Orsini*

di Roma, si terrà il release party *“IN TIEMP’ (ON TIME)”*, dedicato

all’uscita del primo ep della cantautrice *DINìCHE* (Veronica Di Nocera).

L’evento verrà presentato da *Marzia Presta *e sarà un vero e proprio

showcase, dove la cantautrice si esibirà dal vivo con i 5 brani che

compongono il suo ultimo progetto.

*IN TIEMP’ (ON TIME) *è il primo EP della cantautrice DINìCHE (Veronica Di

Nocera), disponibile ovunque *dal 17 gennaio*. L’EP, scritto dalla stessa

DINìCHE e prodotto da Stefano Bruno, è distribuito da *LGR – Lost

Generation Records*, divisione di* talentoliquido *che si occupa di musica

d’autore.

Il progetto si compone di cinque brani sperimentali, in tre lingue:

italiano, inglese e napoletano. La musica della cantautrice vuole

raccontare un vissuto in costante evoluzione, un viaggio personale ed

intimo, che si snoda attraverso le esperienze della quotidianità. Al

termine del viaggio, vi è l’accettazione del proprio vissuto e, infine, di

sé stessi. Il suo racconto ha come cornice la città di Napoli, in una veste

del tutto inedita, che lentamente si svela sia a chi l’ha vissuta, sia a

chi ancora attende.

Il filo conduttore nell’EP è l’amore. L’amore, per quanto possa essere un

tema usuale, è però liquido. Visto in centinaia di forme, è un tema che

lega tutti, in ogni istante della nostra vita. Il progetto di DINìCHE

riesce ad affrontare in modo innovativo questa tematica, attraverso

linguaggi e immagini “inedite”.

Come afferma la stessa cantautrice: “In questo EP ho deciso di sperimentare

suoni, parole, concetti, attraverso un sound elettronico. Oggi, in Italia,

è difficile emergere nel panorama musicale, ancor più se, come nel mio

caso, si utilizzano tre lingue differenti. Con questo EP, però, ho voluto

dare ascolto soltanto al mio istinto, perché il senso del progetto è

parlare della necessità di riuscire a vivere il momento, che ci si trovi

col cuore a pezzi, felici, o controcorrente”.

*BIOGRAFIA DINìCHE*

DINìCHE è il progetto musicale della cantautrice Veronica Di Nocera,

caratterizzato dalla contaminazione di musica elettronica e radici campane.

La sua prima fase artistica è incentrata sulla pubblicazione di brani

dedicati a tematiche sociali, tra cui *Kaleidoscopio*, Acustico e *Vivarium

*che garantiscono a DINìCHE di presenziare in qualità di ospite durante

numerosi programmi radiofonici e televisivi, tra i quali *Storie Italiane,

TG2, Detto Fatto, RTL 102.5, Rai Radio2 e Rai Radio Live*. La cantautrice

ha vinto *il Premio della Critica* e quello *di Miglior Soggetto* in

occasione del Festival Internazionale *Tulipani di Seta Nera*,

rispettivamente nel 2021 e nel 2022. DINìCHE è stata, inoltre, due volte

finalista del premio *Bianca D’Aponte* e ha vinto il premio come Miglior

Progetto Esordiente al *Festival Estivo di Piombino **e il premio Massimo

Troisi*. Importante anche l’attività live che l’ha vista come opening act

di Giorgieness, Federico Baroni, Avincola, Caffellatte, Marco Sentieri e *Ermal

Meta*. A dicembre del 2024 si è esibita in *Piazza del Plebiscito* per

il *Capodanno

di Napoli*, organizzato dal Comune di Napoli e diretto da Gianni Simioli.

Inoltre, è una dei finalisti del *Ciao contest. Rassegna Lucio Dalla 2025. *

Si giunge a una svolta nel suo progetto musicale, caratterizzata da

sonorità elettroniche, con i brani *Sospesi* e *Nisida*, che anticipano

l’EP *IN TIEMP’ (ON TIME)* in uscita il 17 gennaio 2025 per LGR – Lost

Generation Records, la divisione di talentoliquido che si occupa di musica

d’autore.

Buon lavoro,

Francesco Fusco

Ufficio stampa

http://www.francescofuscopress.com