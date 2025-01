R: 14-1-2025 – C.S. PROVINCIA MB – Videosorveglianza e controlli contro il littering sulle strade provinciali e comunali

(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

COMUNICATO STAMPA

Videosorveglianza e controlli contro il littering sulle strade provinciali e comunali

Anche Cesano Maderno e Muggiò firmano l’accordo con la Provincia MB

Monza, 14 gennaio 2025. Continua l’impegno della Provincia MB a favore dell’ambiente e della salute attraverso la lotta all’abbandono dei rifiuti causa dell’inquinamento di suolo e acque e di molteplici danni alla vegetazione e alla fauna locale, oltre che dell’evidente degrado ambientale e paesaggistico. Dopo la positiva esperienza avviata dalla Provincia nel corso del 2023 insieme ai Comuni di Varedo, Villasanta e Concorezzo, le economie di gara derivanti dalle procedure concluse (circa 32.000 euro) sono state riutilizzate nel 2024 per avviare ulteriori progetti per contrastare l’abbandono dei rifiuti nei Comuni di Cesano Maderno e Muggiò.

In entrambi i casi, si è intervenuti posizionando telecamere di videosorveglianza collegate alla rete esistente di controllo e monitoraggio delle Polizie Locali dei due Comuni, che permetteranno l’individuazione dei trasgressori nei luoghi che sono sovente teatro di abbandono, in particolar modo nel Comune di Cesano Maderno nell’area parcheggio ubicata in prossimità dello svincolo della SP 35 dei Giovi (località Binzago) lungo via Manzoni angolo via Costantino I°, mentre nel Comune di Muggiò lungo la SP 151 “Cinisello – Desio” in prossimità del confine con il Comune di Cinisello Balsamo.