Lega, presentazione Pdl per patrocinio gratuito a vittime lavoro e FdO oggi alla Camera

Roma, 13 gen. – Oggi alle 14 nella Sala Salvadori della Camera la Lega presenta la sua Pdl per un patrocinio gratuito per le vittime del lavoro e per i componenti delle Forze dell’Ordine indagati per atti compiuti in servizio.

Durante l’evento interverranno il il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, primo firmatario della proposta, con i capigruppo in commissione Affari Costituzionali, Giustizia e Lavoro: i deputati Igor Iezzi, Ingrid Bisa e Andrea Giaccone.