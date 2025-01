Canada: I liberali cercano di colmare il vuoto di potere lasciato da Trudeau mentre si preparano a confrontarsi con Trump

(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

Il Partito Liberale canadese si trova in una posizione delicata, cercando di recuperare terreno dopo le dimissioni del primo ministro Justin Trudeau, annunciate il 6 gennaio. Trudeau ha scelto una manovra politica nota come “proroga” per chiudere la sessione legislativa, permettendogli di rimanere primo ministro ad interim fino a marzo. Le sue dimissioni arrivano in un momento critico per il Canada, mentre il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, avanza minacce di tariffe e solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei confini.

L’uscita di scena di Trudeau è stata influenzata da una combinazione di fattori: un calo di popolarità tra l’elettorato canadese, sconfitte elettorali a livello locale e la percezione che il suo governo non fosse preparato ad affrontare Trump. Durante un’intervista con MSNBC, Trudeau ha cercato di mostrarsi risoluto, affermando che il Canada è pronto a rispondere con tariffe se necessario.

“Come abbiamo fatto l’ultima volta, siamo pronti a rispondere con tariffe se necessario. Siamo il partner di esportazione numero uno per circa 35 stati americani, e qualsiasi cosa che inspessisca il confine finisce per costare ai cittadini e ai posti di lavoro americani,” ha dichiarato.

Trudeau ha anche difeso le politiche del Canada in materia di sicurezza dei confini, rispondendo alle accuse di Trump: “Meno dell’1% degli immigrati clandestini e meno dell’1% del fentanyl che entra negli Stati Uniti proviene dal Canada.”

Con Trudeau dimissionario, il Partito Liberale si trova diviso su come gestire la crescente pressione proveniente dagli Stati Uniti. Il ministro degli Esteri, Mélanie Joly, ha minacciato di limitare le esportazioni di energia verso gli Stati Uniti se Trump decidesse di introdurre nuove tariffe. Tuttavia, questa posizione è stata rapidamente respinta da Danielle Smith, premier dell’Alberta, che ha sottolineato l’importanza di mantenere relazioni economiche solide con il maggiore partner commerciale del Canada.

“La strada per rafforzare questa relazione è raddoppiare la produzione di petrolio e aumentare le esportazioni verso gli Stati Uniti,” ha dichiarato Smith, che ha recentemente incontrato Trump a Mar-a-Lago, definendo il dialogo “costruttivo”.

Alcuni leader provinciali, come Doug Ford dell’Ontario, hanno adottato un approccio più conflittuale, suggerendo di tagliare le esportazioni di elettricità verso gli Stati Uniti come forma di pressione. Smith ha criticato apertamente questa idea, definendola “pericolosa” e controproducente per le relazioni bilaterali.

Nel frattempo, altre province stanno adottando misure concrete per affrontare le preoccupazioni di Trump riguardo alla sicurezza dei confini. Alberta, Ontario e Manitoba stanno intensificando i controlli lungo i confini con gli Stati Uniti, con un focus su migranti illegali e traffico di droga.

Secondo l’ex ambasciatore americano in Canada, Bruce Heyman, il vuoto di leadership a Ottawa ha lasciato spazio ai premier provinciali per definire la politica estera del paese in modo indipendente. “Avere un team coeso è molto più efficace che operare con opinioni indipendenti e discordanti,” ha commentato Heyman.

Mentre i liberali cercano di riorganizzarsi, il Canada deve affrontare un delicato equilibrio tra preservare la propria indipendenza e gestire le relazioni con un’amministrazione americana potenzialmente più aggressiva. La strategia adottata nei prossimi mesi potrebbe avere un impatto duraturo sia sulle relazioni bilaterali che sulla politica interna canadese.