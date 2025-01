Aperte le Iscrizioni alla Scuola di Cinema e Produzione “Travel On Set” a Golfo Aranci

(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

Le iscrizioni alla scuola di Cinema e Produzione “Travel On Set” sono ufficialmente aperte! Il progetto, rivolto ai bambini e agli adolescenti della Sardegna, offre un’opportunità unica di entrare nel mondo del cinema e della produzione, combinando creatività, educazione e formazione professionale.

L’iniziativa è stata lanciata con un evento straordinario tenutosi a novembre, che ha visto la partecipazione di illustri figure del panorama cinematografico internazionale. Tra gli ospiti, l’attore Francesco Montanari (celebre per il suo ruolo ne Il Libanese in Romanzo Criminale), l’attrice Syama Rayner, e il regista premio Oscar per gli effetti visivi di Spiderman 2, Anthony La Molinara. L’evento ha riunito anche numerosi professionisti del settore, rendendo l’occasione un momento di ispirazione e confronto per giovani e aspiranti talenti.

Il progetto “Travel On Set” si propone come un percorso educativo unico, volto a valorizzare le potenzialità artistiche e creative dei giovani sardi, offrendo loro strumenti concreti per muovere i primi passi nel mondo della produzione cinematografica e televisiva. I partecipanti avranno l’opportunità di apprendere da esperti di livello internazionale, con workshop, laboratori pratici e la possibilità di lavorare su progetti reali.

Le iscrizioni sono aperte fino al 23 gennaio 2025, e i posti sono limitati. Non perdere l’occasione di far parte di questa straordinaria esperienza che unisce arte, formazione e innovazione in una delle location più suggestive della Sardegna.

Ermelinda Maturo, fondatrice di Travel On Set, ha dichiarato:

“Questo progetto rappresenta per me un sogno che si realizza. Portare il cinema anche ai giovani della Sardegna significa dare loro la possibilità di esprimere la propria creatività e costruire un futuro migliore. Con “Travel On Set” vogliamo coltivare i talenti del domani in un ambiente che unisce formazione di qualità e innovazione. Da New York, Los Angeles e San Diego” Travel On Set” apre le porte ad una piccola Hollywood nel comune di Golfo Aranci.”

Angela Bellia, co-fondatrice, aggiunge:

“Il nostro obiettivo è offrire ai bambini e agli adolescenti un’esperienza educativa che non solo stimoli la loro immaginazione, ma che dia loro gli strumenti per trasformare i loro sogni in realtà. La Sardegna diventerà un punto di riferimento per il cinema e la produzione, partendo proprio da Golfo Aranci.”

Giuseppe Fasolino, sindaco di Golfo Aranci:

“Siamo orgogliosi che Golfo Aranci ospiti un progetto così ambizioso e significativo. “Travel On Set” non è solo una scuola di cinema, ma un’opportunità straordinaria per i nostri giovani e un modo per promuovere la nostra terra a livello internazionale. Il talento e la bellezza della Sardegna troveranno il loro palcoscenico.”

Modalità di iscrizione

Per tutti coloro che volessero prendere parte all’iniziativa, si ricorda che presso il Comune di Golfo Aranci e sul sito istituzionale dell’Ente http://www.comune.golfoaranci.ss.it sono disponibili i moduli per la presentazione della domanda di iscrizione alla Scuola di cinema, recitazione e produzione cinematografica e il relativo Disciplinare.

Le richieste dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Ente corredate della documentazione richiesta, dal 09 gennaio 2025 entro il 23 gennaio 2025 tramite:

– Consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Ente (dalle ore 09:00 alle 12:00);

– PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it

– E-mail all’indirizzo: servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it

Informazioni e contatti Travel On Set Production

📩 Email: tos100x100@gmail.com

📞 Telefono: +39 379 27 31 776

🌐 Sito web: TRAVEL ON SET

“Travel On Set”: il futuro del cinema parte da Golfo Aranci.