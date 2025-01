Sviluppo abilità nei bambini – Comune di Ancona – Ufficio stampa comunicati del 13 gennaio

(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 “LO SVILUPPO DELLE ABILITÀ COMUNICATIVO LINGUISTICHE E DELLE FUNZIONI ORALI DEI BAMBINI” INCONTRO PUBBLICO CON GLI ESPERTI.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER FAMIGLIE ED EDUCATORI IL 16 GENNAIO AL COMUNE DI ANCONA

Prende avvio il 16 gennaio, alle ore 17.00 nella sala del Consiglio comunale del Comune di Ancona in Largo XXIV Maggio, un corso di informazione e formazione dedicato alle famiglie e agli educatori dal titolo “Lo sviluppo delle abilità comunicativo linguistiche e delle funzioni orali dei bambini dai 0 ai 6 anni”. Il corso, aperto al pubblico e gratuito, è organizzato dall’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Ancona.

L’evento si inserisce in un importante ciclo di incontri divulgativi gratuiti, organizzati dall’assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Ancona, per offrire alla comunità una corretta informazione e sensibilizzazione su tematiche cruciali della crescita e dello sviluppo dei bambini nei primi anni di età.

“Attraverso il linguaggio i bambini imparano a conoscere il mondo che li circonda, ad interagire con gli altri e a costruire le proprie relazioni sociali. – Dichiara l’assessore alle Politiche Educative del Comune di Ancona Antonella Andreoli – I genitori e gli educatori svolgono un ruolo cruciale nell’accompagnare i bambini nello sviluppo del linguaggio e delle loro abilità in modo corretto e armonico. È fondamentale che queste figure chiave della nostra comunità ricevano informazioni e formazione specifica, affinché possano contribuire attivamente ad una crescita sana dei bambini. Inoltre, tale preparazione permette di rilevare tempestivamente eventuali segnali di disturbi o difficoltà, facilitando così un intervento precoce”.

Lo sviluppo dell’abilità del linguaggio e motorie nei primi anni di vita è fondamentale per una corretta pronuncia delle parole e una corretta deglutizione, aspetti che influenzano la respirazione, la comunicazione verbale e non verbale ed altre funzioni cognitive come la memoria e l’attenzione.

Tra gli obiettivi dell’evento la promozione e l’adozione di buone abitudini in ambito familiare per supportare lo sviluppo del bambino, la divulgazione di nuove conoscenze e competenze sui processi di sviluppo del linguaggio e delle abilità nei bambini per il miglioramento delle pratiche educative e la creazione di una rete di supporto tra le educatrici e le famiglie per favorire lo scambio di buone pratiche, garantendo un lavoro più efficace ed efficiente.

Patrocinato dall’ Università Politecnica delle Marche e dal Comune di Ancona, l’incontro sarà aperto dall’assessore alle Politiche Educative del Comune di Ancona, Antonella Andreoli e verrà condotto da due esperti del settore, docenti dell’Università Politecnica delle Marche: la dottoressa Mariarosaria D’Antuono Logopedista, Tutor CDL in Logopedia UNIVPM, Presidente CDA Logopedisti Marche e dal dottor Gianmatteo Farabolini, PhD, Assegnista di ricerca, Logopedista, Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica UNIVPM.