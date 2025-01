(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 SICUREZZA. MICHELOTTI (FDI): SOLIDARIETA’ A CC MUGELLO, AUTORI SIANO PRESTO INDIVIDUATI E PUNITI

“Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza ai Carabinieri della caserma di Borgo San Lorenzo, oggetto di un vile attentato incendiario che rappresenta un atto inaccettabile e vergognoso contro uno dei pilastri della nostra sicurezza e della nostra democrazia”. Lo dichiara in una nota Francesco Michelotti, deputato di Fratelli d’Italia e vice coordinatore regionale del partito in Toscana. “Fortunatamente quanto successo non ha causato vittime ma solo danni materiali, è però un campanello d’allarme che ci ricorda quanto sia necessario rafforzare la tutela delle donne e degli uomini in divisa che ogni giorno vegliano sulla nostra sicurezza. Fratelli d’Italia, e il Governo Meloni, continuerà a lavorare con determinazione e sarà sempre dalla parte delle forze dell’ordine senza se e senza ma! Si faccia rapidamente luce su quanto accaduto e i responsabili siano presto individuati e assicurati alla giustizia. Auspichiamo che ogni forza politica – senza distinzione – condanni fermamente questo vergognoso episodio”, conclude.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati