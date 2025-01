Invito stampa – Nella giornata di Sant’Antonio Abate Famiglia Cooperativa Primanaunia mette a Segno un nuovo punto vendita

(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 Nella giornata di Sant’Antonio Abate

Famiglia Cooperativa Primanaunia mette a Segno un nuovo punto vendita

Tradizione e innovazione sono destinati a caratterizzare il primo evento del 2025 della Famiglia Cooperativa Primanaunia.

La tradizione è affidata alla benedizione del sale nella giornata di Sant’Antonio Abate. L’innovazione appartiene, invece, al nuovo punto vendita della Famiglia Cooperativa Primanaunia.

A Segno, località dove la cooperativa di consumo è attiva da oltre un quarto di secolo, è stato ultimato il progetto che ha garantito un nuovo negozio, moderno nelle strutture e maggiormente ricco nell’assortimento di prodotti per i consumatori soci e clienti.

“Come si ricorderà – spiegano i responsabili – l’ingresso della cooperazione di consumo nel paese di Segno è della seconda metà degli anni Novanta, nel 1998 per l’esattezza, con il taglio del nastro del punto vendita della allora Famiglia Cooperativa di Vigo di Ton”.

Famiglia Cooperativa Primanaunia era nata poco tempo dopo, nel 1999, dalla fusione delle cooperative di consumo di Campodenno, Sporminore e Vigo di Ton.

Il doppio appuntamento è in calendario

venerdì 17 gennaio con inizio alle ore 14.45

in via Arizona 3 a Segno

Si inizierà con la relazione di Valentino Paternoster, presidente della Famiglia Cooperativa Primanaunia, e si proseguirà con gli interventi dei rappresentanti istituzionali.

La benedizione del sale sarà affidata a monsignor Mariano Manzana, già vescovo missionario della Diocesi di Mossorò in Brasile.

Seguirà il taglio del nastro del punto vendita.

Dida foto: monsignor Luigi Bressan, vescovo emerito di Trento, benedice il sale il 17 gennaio 2023 davanti al punto vendita di Toss di Ton della Famiglia Cooperativa Primanaunia.

Colleghe/i giornaliste/i sono cordialmente invitati.

Ufficio Stampa

Diego Nart

Ufficio Comunicazione e Stampa

Area Comunicazione e Marketing

Via Segantini, 10, 38122, Trento

cooperazionetrentina.it

infederazione.it