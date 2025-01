Ospedale Gratuito per Animali: Dopo Roma, Speriamo in Umbria

(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 La Guardia Nazionale Ambientale, tramite Niccolò Francesconi dirigente

generale settore fondamentale, chiede un intervento per la creazione di

ospedali gratuiti per animali, al fine di fornire cure veterinarie

gratuite agli animali . Un

ospedale gratuito per animali in ogni regione d’Italia sarebbe un ottimo

punto di partenza per offrire servizi essenziali come visite di

controllo, vaccinazioni, interventi chirurgici e assistenza in caso di

emergenze.

La Guardia Nazionale Ambientale sottolinea inoltre come un ospedale per

animali potrebbe favorire nuove adozioni presso canili e gattili. In

merito a questo, visto che a Terni è stato provveduto anche alla

creazione di un cimitero per animali, cosa molto significativa verso gli

amici a 4 zampe, invita la Regione Umbria e il Sindaco di Terni, Stefano

Bandecchi, a valutare la possibilità di un ospedale gratuito per

animali anche nella città di Terni.

Questa proposta rappresenta un passo importante nella tutela e nel

benessere degli animali, promuovendo una cultura di rispetto e

attenzione verso di loro. La Guardia Nazionale Ambientale, tramite

Niccolò Francesconi, invita la comunità e le istituzioni a sostenere

questa iniziativa, che potrebbe fungere da modello per altre città e

regioni, visto che da nostre ricerche sembra che un ospedale gratuito

per animali sia presente solo a Roma. Noi chiediamo lo stesso, uno

minimo per ogni regione d’Italia.

Guardia Nazionale Ambientale

Dirigente Generale Settore Fondamentale

Dott. Niccolo’ Francesconi