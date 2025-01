(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 Nota Farnesina. Ripresa dei voli diretti di ITA Airways da Tripoli.

Si è svolta oggi presso l’aeroporto di Mitiga une cerimonia per il riavvio dei voli diretti tra Roma e Tripoli da parte di ITA Airways.

La ripresa avviene dopo oltre dieci anni e si inserisce nel solco di uno sforzo costante e corale da parte delle istituzioni e del sistema imprenditoriale italiani, con l’obiettivo di rafforzare i legami con la Libia, partner strategico e privilegiato per il nostro Paese. Italia e Libia lavorano fianco a fianco per costruire un dialogo sempre più strutturato per far fronte alle sfide comuni, dalla sicurezza alla crescita sostenibile, dal contrasto all’immigrazione irregolare allo sviluppo agricolo industriale.

L’Italia è il primo partner commerciale della Libia, con oltre 9 miliardi di euro di interscambio complessivo nel 2023, essendo il terzo esportatore (dopo Cina e Turchia) e il primo importatore nel Paese. Il Governo italiano ha recentemente aumentato il numero di borse di studio per studenti libici, che con 110 studenti all’anno rappresenta il numero più alto dell’intera rete diplomatica italiana.

Alla cerimonia erano presenti il Segretario Generale della Farnesina, Amb. Riccardo Guariglia, il Ministro dei Trasporti libico Mohamed Shahoubi, il Presidente dell’Autorità aviazione civile Mohamed Shlebik, il Presidente dell’ENAC Di Palma, il Presidente della Camera di Commercio Italo-Libica Nicola Colicchi e rappresentanti di ITA Airways.

La cerimonia è stata preceduta da un colloquio bilaterale con il Ministro degli Esteri facente funzioni del Governo di Unità Nazionale libico, al-Taher al-Bahor, nel corso del quale l’Amb. Guariglia ha sottolineato l’importanza per l’Italia di una cooperazione bilaterale a tutto campo e il pieno sostegno agli sforzi delle Nazioni Unite per rivitalizzare il processo politico e riaprire una prospettiva di stabilizzazione e riunificazione istituzionale.