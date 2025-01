Mattia (FdI), partito cresce sempre più nei consensi

(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 “Fratelli d’Italia sta sempre di più dimostrando di essere un partito

democratico e popolare, nonostante i continui e sterili tentativi

dell’opposizione di far passare l’idea opposta. Per fortuna i cittadini

sempre più numerosi stanno dimostrando vicinanza al partito della premier

Giorgia Meloni, come si evince dalle intenzioni di voto che ormai hanno

stabilmente superato la soglia del 30%”. E’ quanto fa sapere il deputato di

Fratelli d’Italia, Aldo Mattia che nelle scorse ore ha preso parte ai

congressi cittadini di Irsina (Matera) e Atella (Potenza). “Gli ultimi

successi di Giorgia Meloni, non ultimo la liberazione e il ritorno a casa

di Cecilia Sala, la diminuzione della disoccupazione, lo spread in costante

caduta libera e il crescente numero di imprese straniere che ritornano ad

investire in Italia ne sono la dimostrazione. Anche in Basilicata –

conclude il parlamentare – continueremo il lavoro con i prossimi

appuntamenti congressuali e in vista delle scadenze elettorali, a

cominciare dalla città di Matera”.