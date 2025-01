Grand Prix di sciabola – Splendido argento di Michela Battiston a Tunisi

(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

TUNISI – Grande prestazione di Michela Battiston che splende d’argento

nel Grand Prix di sciabola a Tunisi. È il secondo podio in carriera per

la sciabolatrice friulana, arrivata a un passo da una medaglia d’oro che

avrebbe meritato, sfuggita solo sui titoli di coda della finale contro

la giapponese Emura (vincitrice per 15-13). Sempre al femminile, ottima

prova anche per Eloisa Passaro, che ha chiuso in 8^ posizione. Per

l’Italia del CT Nicola Zanotti, inoltre, nel GP tunisino sono arrivate

buone risposte pure nella competizione maschile con il 6° posto di Luca

Curatoli e il 7° di Michele Gallo.

La grande giornata di Michela Battiston è iniziata con la vittoria per

15-12 contro la cinese Lin nel primo turno. L’azzurra ha poi vinto con

il punteggio 15-9 il derby in casa Italia con Martina Criscio nel

tabellone da 32. Negli ottavi di finale, la portacolori dell’Aeronautica

ha battuto nettamente, con il risultato di 15-8, la forte coreana Jeon,

numero 3 del mondo, entrando tra le “top 8”. Ancora un grande match nei

quarti per l’aviera classe ’97 che si è conquistata il ritorno sul podio

internazionale, che mancava da due anni (Algeri 2022), superando la

greca Georgiadou per 15-7. Il sogno di Michela Battiston è continuato in

semifinale con il successo contro la bulgara Ilieva, battuta 15-11

nell’assalto che ha aperto alle azzurre le porte della finale per l’oro.

Qui, opposta alla giapponese Misaki Emura, la friulana ha lottato sino

alla fine ma è uscita sconfitta con il punteggio di 15-13, salendo

comunque sul secondo gradino del podio per la seconda volta in carriera.

Ottima prestazione anche per Eloisa Passaro, che si è fermata ad un

passo dal podio. Per la sciabolatrice veneta delle Fiamme Oro successi

di grande autorità sulla coreana Choi (15-7), sulla francese Rifkiss

(15-11) e sulla giapponese Sano (15-7), prima dello stop nei quarti

proprio contro la nipponica Emura (15-6) che ha sancito per Eloisa

Passaro l’8^ posizione. Buon piazzamento anche per Michela Landi che ha

chiuso al 14° posto.

Così le altre azzurre di oggi: 21^ Martina Criscio, 26^ Manuela Spica,

27^ Chiara Mormile, 30^ Carlotta Fusetti, 42^ Giulia Arpino, 43^

Benedetta Fusetti, 55^ Alessia Di Carlo, 57^ Claudia Rotili.

È mancata la medaglia ma sono arrivate buone indicazioni per il

Commissario tecnico Nicola Zanotti anche nella gara maschile dove hanno

chiuso al 6° e 7° posto Luca Curatoli e Michele Gallo.

Esordio nel turno da 64 con i successi di Curatoli sul turco Yaman

(15-9) e di Gallo sul giapponese Tsumori (15-10). Nel tabellone dei 32

l’atleta delle Fiamme Oro ha superato 15-13 il romeno Covaliu mentre lo

sciabolatore del Centro Sportivo Carabinieri ha battuto all’ultima

stoccata l’ungherese Szatmari per 15-14. Negli ottavi Curatoli ha

superato nel derby (azzurro e napoletano) Dario Cavaliere per 15-12

mentre Gallo ha vinto 15-11 il match contro il francese Jean Philippe

Patrice. Lo stop nei quarti per i due azzurri è arrivato nei quarti di

finale: Curatoli ha perso contro l’altro transalpino Sebastien Patrice

mentre Gallo ha ceduto con l’atleta neutrale Graydyn 15-10. Sia per il

poliziotto partenopeo che per il salernitano campione europeo in carica,

comunque, note positive, al pari di Dario Cavaliere che si è

classificato al 14° posto.

Per quanto riguarda gli altri sciabolatori azzurri presenti a Tunisi, si

sono piazzati 19° Pietro Torre, 22° Edoardo Cantini, 26° Giovanni

Repetti, 29° Mattia Rea, 56° Marco Mastrullo e 57° Giacomo Mignuzzi.

Si conclude così il weekend di Grand Prix dedicato alla sciabola, in una

domenica d’oro per l’Italia della scherma che ha trionfato con le

squadre di fioretto sia ad Hong Kong al femminile che a Parigi al

maschile.

Per la sciabola, la prossima tappa di Coppa del Mondo, dedicata sia agli

uomini che alle donne, sarà a Plovdiv dal 23 al 26 gennaio.

GRAND PRIX SCIABOLA FEMMINILE – TUNISI (TUNISIA), 12 GENNAIO 2025

Qui i risultati [1]

Finale

Emura (Jpn) b. Battiston (ITA) 15-13

Semifinali

Battiston (ITA) b. Ilieva (Bul) 15-11

Emura (Jpn) b. Noutcha (Fra) 15-9

Quarti di finale

Battiston (ITA) b. Georgiadou (Gre) 15-7

Emura (Jpn) b. Passaro (ITA) 15-6

Ottavi di finale

Battiston (ITA) b. Jeon (Kor) 15-8

Passaro (ITA) b. Sano (Jpn) 15-7

Noutcha (Fra) b. Landi (ITA) 15-12

Tabellone da 32

Battiston (ITA) b. Criscio (ITA) 15-9

Jeon (Kor) b. Spica (ITA) 15-3

Passaro (ITA) b. Rifkiss (Fra) 15-11

Landi (ITA) b. Erbil (Tur) 15-11

Noutcha (Fra) b. Fusetti C. (ITA) 15-11

Balzer (Fra) b. Mormile (ITA) 15-13

Tabellone da 64

Spica (ITA) b. Fusetti B. (ITA) 1-11

Criscio (ITA) b. Kobayashi (Jpn) 15-14

Battiston (ITA) b. Lin (Chn) 15-12

Szucs (Hun) b. Di Carlo (ITA) 15-13

Passaro (ITA) b. Choi (Kor) 15-7

Landi (ITA) b. Williams (Usa) 15-7

Fusetti (ITA) b. Yun (Kor) 15-14

Noutcha (Fra) b. Rotili (ITA) 15-11

Mormile (ITA) b. Arpino (ITA) 15-5

Classifica (135): 1. Misaki Emura (Jpn), 2. Battiston (ITA), 3. Yoana

Ilieva (Bul), 3. Sara Noutcha (Fra);8. Eloisa Passaro (ITA)

_Le altre italiane: _14. Michela Landi, 21. Martina Criscio, 26. Manuela

Spica, 27. Chiara Mormile, 30. Carlotta Fusetti, 42. Giulia Arpino, 43.

Benedetta Fusetti, 55. Alessia Di Carlo, 57. Claudia Rotili, 73.

Mariella Viale

GRAND PRIX SCIABOLA MASCHILE – TUNISI (TUNISIA), 12 GENNAIO 2025

Qui i risultati [2]

Quarti di finale

Graudyn (Ain) b. Gallo (ITA) 15-10

Patrice S. (Fra) b. Curatoli (ITA) 15-5

Ottavi di finale

Gallo (ITA) b. Patrice (Fra) 15-11

Curatoli (ITA) b. Cavaliere (ITA) 15-12

Tabellone da 32

Gallo (ITA) b. Szatmari (Hun) 15-14

Madrigal (Esp) b. Torre (ITA) 15-12

Szabo (Ger) b. Repetti (ITA) 15-12

Cavaliere (ITA) b. Garrigue (Fra) 15-11

Curatoli (ITA) b. Covaliu (Rou) 15-13

Pakdaman (Iri) b. Cantini (ITA) 15-8

Teodosiu (Rou) b. Rea (ITA) 15-9

Tabellone da 64

Torre (ITA) b. Dallos (Hun) 15-6

Gallo (ITA) b. Tsumori (Jpn) 15-10

Patrice Jp (Fra) b. Mastrullo (ITA) 15-12

Repetti (ITA) b. Rabb (Hun) 15-9

Cavaliere (ITA) b. Fotouhi (Iri) 15-10

Curatoli (ITA) b. Yaman (Tur) 15-9

Pakdaman (Iri) b. Mignuzzi (ITA) 15-9

Cantini (ITA) b. Park (Kor) 15-12

Rea (ITA) b. Yildrim (Tur) 15-14

Classifica (150): 1. Sangwon Park (Kor), 2. Sebastien Patrice (Fra), 3.

Fares Ferjan (Tun), 3. Pavel Graudyn (Ain), 6. Luca Curatoli (ITA), 7.

Michele Gallo (ITA).

_Gli altri italiani: _19. Pietro Torre, 22. Edoardo Cantini, 26.

Giovanni Repetti, 29. Mattia Rea, 56. Marco Mastrullo, 57. Giacomo

Mignuzzi, 91. Edoardo Reale, 107: Lorenzo Ottaviani, 136. Lupo Veccia

Scavalli —

