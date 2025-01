Corteo per Ramy a Bologna, guerriglia in centro.

(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 12 gennaio 2025 Ieri il centro storico di Bologna è stato messo a ferro e fuoco dai manifestanti (direi, dai violenti!) che hanno partecipato al corteo per Ramy Elgaml.

Questi violenti hanno devastato il centro storico della nostra città incendiando cassonetti, lanciando pietre e oggetti contro le forze di polizia e i vigili del fuoco. Sono state infrante vetrine, vandalismi di ogni genere e imbrattati muri con scritte.

Sono indignato sopratutto per gli atti vandalici e le minacce contro la Sinagoga di Bologna, per la quale esprimo la massima solidarietà al rabbino e alla comunità ebraica bolognese.

Encomiabile il lavoro del personale di Hera e della Polizia locale che da subito hanno cercato di rimediare, arginare, pulire, ripristinare, tra l’altro mettendosi molto a rischio, insieme alle forze dell’ordine che davvero hanno fatto l’impossibile per la sicurezza di tutti.

Adesso spero solo che i colpevoli di questa devastazione siano identificati e puniti.

Dovrebbero ripagare i danni! E magari lavorare loro stessi per il ripristino!