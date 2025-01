(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

TREIA ACCOGLIE I NUOVI NATI: BABY SHOPPING PER UN SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Sono state consegnate anche le borse di studio Pedaci – Cervigni e Zaira Zuccari

Il Teatro Comunale di Treia è stato il cuore di una grande festa per le famiglie, con la consegna

dei Baby Shopping, un’iniziativa pensata per i nuovi nati treiesi e dare un piccolo supporto alle

famiglie. E’ stata la giornata per salutare i nuovi nati a Treia, dove il palco del teatro comunale

ha visto protagonisti i piccolini e le loro famiglie. Grazie a questa iniziativa, ogni famiglia ha

ricevuto un buono shopping per l’acquisto di beni di prima necessità nei negozi locali: «Un aiuto

che vuole sostenere le famiglie e al contempo dare un impulso ai commercianti della nostra

città – ha detto il sindaco Franco Capponi – In un momento in cui tutti abbiamo bisogno di un

aiuto, siamo felici di poter offrire un sostegno che sia allo stesso tempo pratico e positivo.

Questa iniziativa vuole essere la dimostrazione di un’attenzione per la nostra comunità. Siamo

entusiasti di poter rendere questa giornata speciale, offrendo alle famiglie un piccolo aiuto

concreto. È un gesto che speriamo possa dare una mano».

Si è trattato di un sabato mattina carico di emozioni che ha visto la consegna anche delle borse

di studio Pedaci – Cervigli e Zaira Zuccari, un riconoscimento pensato per premiare l’impegno e

l’eccellenza degli studenti di Treia. Le borse di studio, destinate a studenti che si sono distinti

per i risultati scolastici e per il loro spirito di impegno e dedizione, sono state istituiti in memoria

di due figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della nostra comunità. La borsa

Pedaci Cervigli è rivolta agli studenti che si sono particolarmente contraddistinti nel campo delle

scienze, mentre la borsa Zaira Zuccari premia la creatività e l’impegno nel settore umanistico.

«Queste borse di studio rappresentano il nostro impegno nel sostenere i giovani e nel dare

valore al loro impegno e ai loro sogni – ha dichiarato il Sindaco Franco Capponi – Oggi

premiamo non solo i risultati ottenuti, ma anche la passione, la perseveranza e la voglia di

crescere, che sono i veri motori per costruire un futuro migliore».

Hanno partecipato alla mattinata anche Camilla Palmieri, assessore ai servizi sociali di Treia,

Elisabetta Romoli coordinatrice del tavolo 0-6 anni e Orazio Coppe, responsabile dei Serivizi

Sociali del Comune di Treia. Presenti gli assessori Sabrina Virgili, Roberto D’Ascanio e la

consigliera comunale Giorgia Pioli.

Le borse di studio sono state consegnate agli studenti, che hanno accolto il riconoscimento con

grande orgoglio e gratitudine. Il momento è stato accompagnato da un caloroso applauso della

comunità, che ha festeggiato insieme ai giovani.

Un’iniziativa che si conferma come un’importante occasione per incoraggiare i ragazzi a

dimostrando che il loro impegno è apprezzato e sottolineare il valore dell’istruzione come

strumento di crescita e di cambiamento.

