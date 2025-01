(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 Fi: Silvestro, immenso dolore, vicino a famiglia giovane militante

“Sono profondamente addolorato nell’apprendere della tragica scomparsa di Luca, giovane militante di Forza Italia. Una perdita che ci colpisce nel profondo, perché non è solo un lutto per la nostra comunità politica, ma per l’intera comunità. Per questo motivo abbiamo deciso di annullare l’evento ‘Azzurri in vetta’. In questo momento di immenso dolore, desidero esprimere la mia vicinanza alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui”. Così il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.