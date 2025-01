COMUNICATO STAMPA – BELLA HA TROVATO CASA

(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2025

(AGENPARL) – sab 11 gennaio 2025 BELLA HA TROVATO CASA

Nei giorni scorsi, un cucciolo di cane meticcio abbandonato e’

stato portato al Comando Polizia Municipale di Cava de’ Tirreni.

“Bella”, questo il nome che i caschi bianchi metelliani hanno

dato alla piccola Beagle incrocio con altra razza, e’ stata amorevolmente

accudita negli uffici del Comando dall’intero personale, sotto la

supervisione dei responsabili del Canile Municipale che ne hanno curato la

profilassi sanitaria, così come imposto dalla normativa.

Nella mattinata di oggi, 11 gennaio, la Signora Maria Senatore,

residente alla frazione Dragonea di Vietri sul Mare, venuta a conoscenza

della storia di “Bella”, ha deciso di adottarla e si e’ recata al Comando

di via Ido Longo, insieme al marito ed alla figlia Francesca.

Ed e’ stato subito amore a prima vista.

Con il placet dei Responsabili del Canile Municipale “Bella”

ha ora una nuova famiglia ed è stata salutata, non senza commozione, dagli

Agenti della Municipale che l’avevano curata in questi giorni.

Ufficio Comunicazione

Comune di Cava de’ Tirreni

Palazzo di Città

—