Università Cattolica, inaugurazione dell’anno accademico con Leymah Gbowee, Premio Nobel per la Pace 2011, ed Ernest Aryeetey, già Segretario generale dell’African Research Universities Alliance (venerdì 17 gennaio, Aula Magna largo Gemelli 1 – Milano)

La cerimonia avrà luogo venerdì 17 gennaio nell’Aula Magna dell’Ateneo (largo Gemelli 1 – Milano)

Milano, 10 gennaio 2025 – Venerdì 17 gennaio 2025 l’Università Cattolica del Sacro Cuore inaugurerà l’anno accademico 2024-2025.

La cerimonia si aprirà alle ore 9.15 con la Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini nella Basilica di Sant’Ambrogio.

Alle ore 11.00 nell’Aula Magna dell’Ateneo il Rettore Elena Beccalli pronuncerà il discorso inaugurale.

Seguirà il saluto di Monsignor Mario Delpini, in qualità di Presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori.

La mattinata proseguirà con le prolusioni di Leymah Gbowee, Premio Nobel per la Pace 2011, e di Ernest Aryeetey, già Segretario generale dell’African Research Universities Alliance.

L’evento potrà essere seguito anche in diretta streaming sul sito dell’Ateneo http://www.unicatt.it e sui canali social istituzionali @unicatt.

Modalità di accreditamento e partecipazione

Giornalisti, operatori tv e fotografi potranno partecipare in presenza inviando la richiesta di accredito, entro giovedì 16 gennaio, ore 12.00, registrandosi a questo link.