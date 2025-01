(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

ven 10 gennaio 2025 Scuola, Di Biase (Pd): gravissimo taglio fondi per educazione all'affettività

“Il Governo ha scelto di cancellare i programmi di educazione all’affettività nelle scuole spostando le risorse sui progetti per formare i docenti sull’infertilità e come prevenirla. È una decisione gravissima, un tradimento degli intenti con cui era nato il fondo in legge di Bilancio. È anche la conferma di una maggioranza che insegue i ‘pro vita’ e lavora contro i diritti delle donne”. Lo dichiara la deputata Pd Michela Di Biase, capogruppo in commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza. “La violenza contro le donne può essere contrastata con programmi sull’educazione affettiva e sessuale, ma questo Governo lavora in direzione contraria – evidenzia la deputata Pd-. Nel Paese sono nati centinaia di progetti positivi nelle scuole italiane grazie all’iniziativa di dirigenti scolastici e associazioni studentesche, ma l’Italia è uno dei pochissimi Paesi europei in cui non esiste ancora un programma nazionale di educazione alla sessualità a scuola. Ogni volta si dice che bisogna partire dall’educazione dei più piccoli – prosegue Di Biase – e invece l’unica cosa che questo Governo sa fare, aldilà dei proclami, è tagliare i fondi necessari all’educazione all’affettività, al riconoscimento dell’altro e al rispetto reciproco. E’ solo partendo da questi progetti che si potranno porre le basi per una societa’ libera dagli stereotipi di genere e dalla violenza contro le donne”, conclude la capogruppo Pd in commissione Infanzia.

Roma, 10 gennaio 2025

