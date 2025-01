(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

ROMA: RECORD PER SITI WEB DI MUSEI, EVENTI E TURISMO. SMERIGLIO: “L’ANNO GIUBILARE È INIZIATO ALLA GRANDE”

Roma, 10 gennaio 2025 – Il record registrato dai siti web di musei, eventi e turismo per l’anno 2024 testimonia il crescente interesse per la Capitale da parte di turisti provenienti da ogni parte del mondo come degli stessi romani. Sull’argomento è intervenuto l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio. “I risultati straordinari che i dati raccontano – dichiara – testimoniano il cambio di passo della città. Roma è in piena trasformazione, una trasformazione di cui beneficiano i turisti, i pellegrini ed anche e soprattutto i residenti. Una città di abitanti che cresce e che moltiplica le occasioni di fruizione di occasioni culturali e della grande bellezza nel suo insieme. L’anno giubilare è iniziato alla grande, avanti con l’attenzione e la responsabilità di sempre nel Governare una delle città più belle e importanti del mondo”.