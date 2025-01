(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 Inps: Scotto (Pd), scontro Lega-FdI su pelle lavoratori, governo irresponsabile

“E’ evidente che sulle pensioni è in corso uno scontro tra Lega e Fratelli d’Italia. Oggetto del desiderio: mettere le mani sull’Inps. In mezzo la vita di decine di migliaia di lavoratori che non sanno quando e come andranno in pensione. Al governo abbiamo gente irresponsabile”.

Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.

