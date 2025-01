(ARC) Sport: Fedriga,Asu esempio realt che ha saputo crescere e rafforzarsi

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 Il governatore, assieme al vice Anzil e all’assessore Amirante,

alla cerimonia per i 150 anni dell’Associazione sportiva udinese

Udine, 10 gen – “L’Associazione sportiva udinese rappresenta un

esempio di come la passione e l’impegno possano trasformare una

realt? locale in un punto di riferimento nazionale e

internazionale, ma soprattutto ? una realt? capace di generare

senso della comunit?. Attraverso una serie molto ampia di

attivit? rivolte a tutte le et? e collaborazioni che mettono al

centro l’inclusione, l’Asu dimostra infatti che lo sport ? un

veicolo di coesione sociale”.

? il pensiero espresso questa sera del governatore del Friuli

Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in occasione dell’evento di

gala organizzato in occasione del centocinquantesimo anniversario

dalla fondazione dell’Associazione sportiva udinese, al quale

hanno preso parte, oltre al presidente e al direttore dell’Asu

Alessandro Nutta e Nicola di Benedetto, tra gli altri, il

vicegovernatore con delega alla Sport Mario Anzil e l’assessore

alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, il presidente

del Consiglio regionale Mauro Bordin, il sindaco di Udine Alberto

Felice De Toni e il presidente del Comitato regionale del Coni

Giorgio Brandolin.

Elogiando l’Asu per l’encomiabile lavoro svolto il governatore ha

donato all’associazione la targa commemorativa realizzata dalla

Regione per l’evento e ha rimarcato come “attraverso lo sport si

imparano il sacrificio e l’impegno e anche il significato del

fallimento, che ? parte integrante della vita. L’Asu non forma

solo atleti ma cittadini consapevoli che fanno parte di una

comunit? che ? in grado di muoversi coesa e affrontare grandi

difficolt?”.

Il vicegovernatore Anzil ha quindi osservato che “l’Asu ? da

oltre un secolo e mezzo un punto di riferimento in ambito

sportivo per la citt? di Udine e l’intero Friuli Venezia Giulia

ed oggi ? anche un partner tra i pi? affidabili per

l’amministrazione regionale. Una realt? che consente a centinaia

di ragazzi di praticare le pi? disparate discipline sportive”

ARC/MA/al

102057 GEN 25