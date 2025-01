(ACON) SPORT. BORDIN A 150 ANNI ASU: BRAVI A VINCERE E A COINVOLGERE GIOVANI

(AGENPARL) - Roma, 10 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 10 gennaio 2025 (ACON) Udine, 10 gen – L’Associazione Sportiva Udinese celebra

150 anni di storia e continua a brillare con la stessa energia e

passione. Fondata il 10 gennaio 1875, ? una delle polisportive

pi? antiche del Friuli Venezia Giulia e d’Italia e punto di

riferimento per lo sport e l’educazione dei giovani nel

territorio.

Nel corso della serata per festeggiare la ricorrenza che ha

confermato il legame inscindibile tra l’ASU e la comunit?

friulana, il presidente del Consiglio regionale del Friuli

Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha consegnato la targa celebrativa

dell’Assemblea legislativa al presidente del sodalizio,

Alessandro Nutta, sottolineando l’importanza storica e sociale

della societ?: “L’Asu ? un orgoglio per tutto il Fvg, non solo

per i successi ottenuti, ma per la capacit? di promuovere i

valori dell’inclusione e della crescita personale. In un mondo in

continua evoluzione, realt? come l’Asu dimostrano quanto lo sport

possa essere un veicolo di formazione e coesione sociale. Un

traguardo raggiunto grazie al lavoro dei tanti volontari,

collaboratori e dipendenti, che contribuiscono quotidianamente a

mantenere viva la missione originale della societ?, nata nel 1875

sotto la guida del conte Antonino di Prampero”.

“Questo anniversario – ha sottolineato Bordin, intervenuto

insieme al governatore Massimiliano Fedriga, agli assessori

regionali Cristina Amirante e Mario Anzil e al consigliere

regionale Moreno Lirutti – non ? soltanto una festa per

l’associazione, ma un momento significativo per tutto il nostro

territorio. In 150 anni, l’Asu ha formato generazioni di atleti e

cittadini, portando il nome di Udine e del Friuli Venezia Giulia

ai massimi livelli sportivi. ? un esempio straordinario di come i

valori possano tradursi in coesione, educazione e inclusione

sociale”.

Il presidente del Cr Fvg ha poi sottolineato di essere

“particolarmente colpito dall’impegno dell’Asu nel coinvolgimento

dei giovani e delle persone con disabilit?, dimostrando che lo

sport ? davvero per tutti. Questa straordinaria realt?

rappresenta un patrimonio di cui dobbiamo andare fieri e che

dobbiamo sostenere, affinch? possa continuare a ispirare e a

formare anche le generazioni future”.

Con 2.230 tesserati, tra cui 1.864 abbonati alle attivit? annuali

ed estive, l’Associazione rappresenta oggi un modello virtuoso di

promozione dello sport a tutti i livelli. Tra le sue attivit? di

punta, spiccano cinque sezioni agonistiche, corsi di ginnastica

per tutte le et? e iniziative a favore della disabilit?. La

sezione ritmica, fiore all’occhiello dell’associazione, festeggia

il decimo anno consecutivo in Serie A, con quattro atlete che

rappresentano l’Italia in maglia azzurra.

ACON/AD-fc

102119 GEN 25