Rassegna Molecole: domenica 12 gennaio “63Azioni” al Teatro Belvedere di Mirano

(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 COMUNE di MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

COMUNICATO STAMPA

Mirano, 9 gennaio 2025

Rassegna Molecole: domenica 12 gennaio “63Azioni” al

Teatro Belvedere

Domenica 12 gennaio 2025 alle ore 18.00 riprende, dopo la pausa festiva, la stagione di teatro

indipendente “Molecole” al Teatro Villa Belvedere, in via Belvedere n. a Mirano (VE).

Sul palco la compagnia Carichi sospesi con lo spettacolo “63Azioni”.

La stagione “Molecole” è organizzata dal Comune di Mirano con la direzione artistica di Farmacia

Zooè.

Nel campo delle arti visive, l’autoritratto è una rappresentazione dell’artista fatta dall’artista stesso.

In teatro, gli attori e i registi di solito ritraggono persone che sono state scritte da qualcun altro. Ma

come potrebbero gli artisti di teatro ritrarre se stessi?

“63Azioni” è un’opera teatrale di natura performativa, poetica e simbolica, che intende raccontare

la parabola di una vita umana attraverso la serie di azioni esemplari tratte dalla poesia “Vivere” di

Agota Kristoff, trasformandole in un diario poetico.

Sulla base della storia personale del regista del gruppo, due performer in scena (un attore e una

sound designer) sviluppano un poetico autoritratto di un’esistenza. Questa volta è il gruppo artistico

a decidere cosa mostrare e cosa nascondere dalla propria storia personale, spesso usata per

rappresentare le storie degli altri.

Da anni stiamo consegnando i nostri ricordi ai supporti digitali: quei ricordi ora non deperiscono, è

vero, ma possono sparire in un istante, cancellati per errore, inghiottiti da un disco che si rompe,

imprigionati in cartelle a cui non abbiamo più accesso.

“63Azioni” riporta i ricordi sul piano materiale, sul supporto fisico della diapositiva, ingiallita e

sbiadita dal tempo. Li lega al corpo, ai gesti e alla voce di Marco Tizianel, che reimpara a muoversi

e a dire. Li affida agli interventi sonori, vocali e gestuali di Chiara Cecconello, angelo-guida che

crea ambienti ultraterreni in cui il ricordo vive, si amplifica, si frammenta, sfugge.

Ingresso con biglietto: intero € 12,00, ridotto under 25 € 8,00

(acquisto in loco il giorno dello spettacolo, prenotazione consigliata scrivendo all’e-mail

63Azioni

Perfomer Marco Tizianel, sound performer Chiara Cecconello, dramaturg Marco Gnaccolini, regia

di Marco Caldiron, produzione Carichi Sospesi 2024

Prossimi spettacoli della stagione teatrale “Molecole” 2024/2025: Anomalia Teatro con Lady

Macbeth. God Save the Queen (23 febbraio 2025); Vertical Waves Project con 7 Arie (30 marzo

2025) e infine Pantakin con Venezia Millenaria (13 aprile 2025).

https://teatrovillabelvedere.wordpress.com/

orario da lunedì a venerdì 8.45-12.00; giovedì 15.00-16.45