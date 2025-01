Cs – Scuola: Mattia (Pd), da Rocca ‘gioco 3 carte’ su dimensionamento

(AGENPARL) - Roma, 9 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 09 gennaio 2025 Cordiali saluti,

Ufficio Stampa Cons. Eleonora Mattia

*Comunicato stampa*

*Scuola: Mattia (Pd), da Rocca ‘gioco 3 carte’ su dimensionamento*

“La Regione Lazio continua a fare il ‘gioco delle tre carte’ sul

dimensionamento scolastico: a differenza di quanto sostiene il presidente

Rocca, i territori hanno espresso, eccome, le proprie osservazioni sulle

ipotesi di accorpamenti nelle sedi ufficiali, come appunto la Conferenza

regionale permanente sull’istruzione presieduta dal suo assessore Schiboni,

e lo hanno fatto su una bozza di delibera che è stata poi cambiata; che

includeva le indicazioni di Roma Città Metropolitana e di altri enti locali

e che è stata approvata a ridosso della vigilia di Natale. Nel frattempo,

parallelamente alla sede ufficiale di confronto, si è aperta una trattativa

interna alla stessa maggioranza di Rocca, innescata dai mal di pancia

manifestati da vari partiti della coalizione di destra, da FdI alla Lega, e

che ha dato a questi ultimi un contentino in base al rispettivo peso

politico accordando piccoli ritocchi al Piano regionale di dimensionamento

scolastico a beneficio di singoli territori. L’ultima dimostrazione di

questo procedimento opaco, l’ordine del giorno del consigliere Tiero (FdI)

per chiedere lo stop degli accorpamenti di scuole in provincia di Latina,

approvato ieri in Consiglio regionale, andando quindi in direzione opposta

alle disposizioni della stessa delibera regionale della Giunta Rocca sul

dimensionamento scolastico. Sarebbe invece stato meglio fermare gli

accorpamenti delle scuole in tutta la regione garantendo così trasparenza e

un ascolto equo di tutti i territori”.

Roma, 9 gennaio 2025